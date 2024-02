MediaAlpha, Inc. est un canal d'acquisition de clients en ligne dans le domaine de l'assurance dommages, de l'assurance santé et de l'assurance vie. La plateforme technologique de l'entreprise met en relation les assureurs et les consommateurs par le biais d'un écosystème en temps réel, programmatique et transparent. Sa plateforme est un ensemble d'algorithmes d'analyse prédictive, qui intègre diverses variables pour générer des probabilités de conversion pour chaque consommateur. La plateforme de l'entreprise permet aux acheteurs d'intégrer pleinement les données des consommateurs afin d'améliorer les paramètres de ciblage, la granularité des enchères et le suivi des conversions. Ses ensembles de données de recherche et de conversion permettent des optimisations algorithmiques et automatisées de l'acquisition de clients. Les ensembles de données de recherche et de conversion de la société permettent des optimisations algorithmiques et automatisées de l'acquisition de clients. Elle propose un modèle en libre-service qui permet à ses partenaires de gérer directement le processus d'achat et de vente de manière indépendante.

Secteur Internet