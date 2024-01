MediaCo Holding Inc. est une société multimédia. La société se concentre sur la publicité radio et numérique, la programmation et les événements. Les actifs de la société consistent en deux stations de radio, WQHT(FM) et WBLS(FM), qui desservent le marché démographique de la ville de New York qui cible principalement les consommateurs noirs, hispaniques et multiculturels. La société se consacre principalement à la vente de publicité radio et numérique. Elle s'occupe également d'événements, notamment de parrainage et de vente de billets, d'octroi de licences et de syndication.

Secteur Diffusion