Median Technologies : La tendance est haussière 28/06/2021 | 19:32 Nicolas Chéron 28/06/2021 | 19:32 achat sur repli Opération conditionnée invalidée

Cours d'entrée : 11.1€ | Objectif : 14.76€ | Stop : 10.42€ | Seuil d'invalidation : 13.2€ | Potentiel : 32.97% Median Technologies dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 11.1 € pour viser les 14.76 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.