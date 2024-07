Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible au plan PEA/PME, “Median” ou “la société”) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :

36 135 titres

89 040,54 Euros en espèce.

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 183 582 titres 596 810,69 EUR 418 transactions VENTE 175 675 titres 580 167,80 EUR 384 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

28 228 titres

106 617,89 Euros en espèce.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/05/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :

4 404 titres

173 829,64 Euros en espèce.

Le tableau journalier de transactions est donné en annexe de ce communiqué. TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos de Median Technologies : Pionnière dans les solutions et services d’imagerie innovants, Median Technologies exploite les technologies de pointe d’Intelligence Artificielle pour augmenter la précision des diagnostics précoces et des traitements de nombreux cancers. Les offres de Median, iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie ​​et eyonis™, suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA, permettent aux sociétés biopharmaceutiques et aux cliniciens de faire progresser les soins aux patients et d'accélérer le développement de nouvelles thérapies. La société française, également présente aux Etats-Unis et en Chine, est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011049824, MNEMO : ALMDT). Median Technologies est éligible au PEA-PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

ANNEXE : TABLEAU DES TRANSACTIONS JOURNALIERES

Achats Vente ALMDT FP Nombre de

Transactions Nombre

de Titres Capitaux

en EUR Nombre de

Transactions Nombre

de Titres Capitaux

en EUR Total 418 183,582 596,810.69 384 175,675 580,167.80 20240101 0 0 0.00 0 0 0.00 20240102 1 1 4.93 4 2,021 9,963.53 20240103 3 1,152 5,606.73 1 1 4.91 20240104 4 2,021 9,536.25 1 1 4.85 20240105 4 1,941 8,715.45 1 1 4.65 20240108 3 1,211 5,287.50 1 1 4.50 20240109 1 1 4.38 1 1 4.38 20240110 1 1 4.31 1 1 4.31 20240111 1 1 4.34 4 2,321 10,305.74 20240112 1 1 4.44 3 1,841 8,235.24 20240115 4 2,131 9,099.24 2 2 8.88 20240116 3 1,265 5,296.93 1 1 4.29 20240117 4 1,931 7,897.60 1 1 4.20 20240118 2 98 390.30 5 2,791 11,879.44 20240119 3 1,371 5,410.46 1 1 4.06 20240122 2 861 3,375.20 2 149 596.00 20240123 3 1,281 4,978.32 1 1 3.92 20240124 4 1,841 7,050.70 1 1 3.90 20240125 3 951 3,587.47 1 1 3.87 20240126 1 1 3.85 5 3,541 13,878.65 20240129 2 681 2,710.44 1 1 4.04 20240130 1 1 4.05 4 2,141 8,795.65 20240131 1 1 4.11 2 741 3,082.51 20240201 3 1,341 5,434.19 1 1 4.19 20240202 4 1,427 5,601.12 2 26 106.08 20240205 3 1,281 4,858.03 1 1 3.83 20240206 3 1,001 3,749.15 1 1 3.75 20240207 2 511 1,941.88 2 2 7.76 20240208 2 501 1,883.76 1 1 3.76 20240209 3 570 2,149.87 2 2 7.65 20240212 1 1 3.86 6 4,131 16,264.86 20240213 1 1 4.14 5 3,221 13,541.14 20240214 3 1,057 4,454.42 1 1 4.34 20240215 1 1 4.29 1 1 4.29 20240216 4 1,351 5,579.45 1 1 4.25 20240219 6 2,225 8,773.48 2 2 8.32 20240220 4 1,211 4,739.80 1 1 4.00 20240221 4 1,171 4,443.30 1 1 3.90 20240222 2 481 1,818.19 3 1,489 5,765.79 20240223 1 1 3.82 2 1,021 3,900.22 20240226 2 541 2,044.98 8 4,992 20,059.74 20240227 2 641 2,512.80 4 2,381 9,591.00 20240228 4 1,581 6,156.02 2 2 8.04 20240229 6 2,901 10,694.09 1 1 3.89 20240301 6 2,741 9,541.82 1 1 3.62 20240304 6 2,523 8,128.45 2 991 3,418.95 20240305 3 1,111 3,459.13 2 1,031 3,319.73 20240306 2 591 1,867.56 1 1 3.16 20240307 1 1 3.18 1 1 3.18 20240308 1 1 3.15 4 2,821 9,049.95 20240311 4 1,521 4,723.62 2 2 6.44 20240312 3 1,191 3,598.69 2 792 2,471.01 20240313 4 1,461 4,367.47 2 566 1,754.57 20240314 5 2,041 5,752.27 1 1 2.87 20240315 1 1 2.91 5 3,911 11,660.71 20240318 7 3,415 9,870.56 8 4,119 11,901.46 20240319 2 91 262.10 3 2,211 6,593.70 20240320 3 1,441 4,094.94 2 2 5.88 20240321 4 1,761 4,876.88 2 2 5.76 20240322 5 3,191 8,527.92 1 1 2.72 20240325 2 43 114.38 8 5,025 14,111.58 20240326 5 2,074 5,744.65 1 1 2.87 20240327 4 1,701 4,540.35 1 1 2.75 20240328 6 3,131 7,836.25 1 1 2.65 20240329 0 0 0.00 0 0 0.00 20240401 0 0 0.00 0 0 0.00 20240402 1 1 2.50 4 3,071 7,786.90 20240403 4 1,721 4,234.94 1 1 2.54 20240404 3 1,301 3,214.48 1 1 2.48 20240405 4 1,571 3,803.09 1 1 2.49 20240408 3 1,211 2,871.01 4 3,201 7,924.41 20240409 1 1 2.38 16 12,177 31,300.07 20240410 5 3,041 7,885.50 1 1 2.70 20240411 3 1,241 3,236.90 16 10,042 28,474.64 20240412 5 3,099 10,009.52 14 6,886 24,161.66 20240415 6 3,831 14,045.30 5 1,931 7,645.90 20240416 2 691 2,418.54 5 1,739 6,292.66 20240417 4 2,270 8,251.53 7 2,428 9,005.93 20240418 6 3,994 13,540.95 1 1 3.57 20240419 3 1,621 5,381.72 4 1,841 6,384.72 20240422 6 3,710 12,167.84 5 1,789 6,106.92 20240423 4 1,901 6,397.41 1 1 3.41 20240424 4 1,861 6,039.53 1 1 3.33 20240425 1 1 3.30 2 841 2,775.30 20240426 15 9,536 28,216.11 5 2,907 8,800.46 20240429 17 10,155 27,758.62 4 1,359 3,937.66 20240430 9 3,332 8,740.48 1 1 2.70 20240501 0 0 0.00 0 0 0.00 20240502 1 1 2.64 6 5,097 13,722.64 20240503 1 1 2.70 9 7,881 22,378.10 20240506 2 364 1,055.67 7 4,320 13,256.57 20240507 2 781 2,452.42 4 2,291 7,441.42 20240508 4 1,544 4,788.70 3 822 2,663.28 20240509 3 1,521 4,656.76 2 37 116.92 20240510 4 1,841 5,532.44 1 1 3.04 20240513 4 1,791 5,210.34 1 1 2.94 20240514 3 1,361 3,921.75 1 1 2.95 20240515 2 701 1,990.84 8 5,453 16,727.96 20240516 3 1,431 4,467.00 2 881 2,836.80 20240517 4 1,579 5,431.08 13 8,873 30,618.96 20240520 4 2,091 6,953.04 5 2,421 8,471.64 20240521 4 2,011 7,009.18 1 1 3.58 20240522 1 1 3.85 11 6,261 24,104.85 20240523 1 1 3.48 6 2,241 8,101.08 20240524 3 1,871 6,871.13 1 1 3.73 20240527 4 2,261 8,151.94 5 1,961 7,411.94 20240528 1 1 3.60 5 2,001 7,362.00 20240529 4 2,411 8,596.03 1 1 3.63 20240530 1 1 3.52 7 2,701 9,702.32 20240531 4 2,381 8,632.26 1 1 3.66 20240603 3 1,801 6,415.22 4 1,531 5,646.62 20240604 4 2,271 8,006.20 1 1 3.60 20240605 5 3,151 10,332.77 1 1 3.37 20240606 2 961 3,017.62 2 721 2,321.62 20240607 3 1,534 4,732.96 2 731 2,324.58 20240610 3 1,751 5,430.80 2 27 86.40 20240611 4 2,141 6,434.06 1 1 3.06 20240612 3 1,671 4,848.60 4 2,281 6,907.40 20240613 3 1,252 3,717.00 2 851 2,604.06 20240614 5 2,861 8,296.31 1 1 2.96 20240617 4 1,961 5,553.64 1 1 2.84 20240618 1 1 2.92 4 2,651 7,749.32 20240619 4 1,951 5,715.02 3 2,051 6,280.62 20240620 4 1,981 5,763.74 1 1 2.94 20240621 4 1,921 5,435.28 1 1 2.88 20240624 2 821 2,216.78 5 3,601 10,155.78 20240625 2 2 5.64 4 2,541 7,440.42 20240626 1 1 2.96 2 891 2,637.36 20240627 2 921 2,689.32 1 1 2.92 20240628 6 4,021 11,088.06 1 1 2.86

