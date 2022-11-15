Median Technologies : Document AMF CP. 2022DD871711

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2022DD871711
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14 novembre 2022
FR0011049824 - DD154115
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
yan Liu, chief medical officer
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : MEDIAN TECHNOLOGIES
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 11 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Option d'achat
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 2.6500 Euro
VOLUME : 1 691.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 2.6500 Euro
VOLUME : 1 691.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI
DETAIL DE LA TRANSACTION 2
DATE DE LA TRANSACTION : 11 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Exercice
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Option d'achat