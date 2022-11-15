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    ALMDT   FR0011049824

MEDIAN TECHNOLOGIES

(ALMDT)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 15/11/2022
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18:22Median Technologies : Document AMF CP. 2022DD871711
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Median Technologies : Document AMF CP. 2022DD871711

15/11/2022 | 18:22
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2022DD871711

14 novembre 2022

FR0011049824 - DD154115

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

yan Liu, chief medical officer

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : MEDIAN TECHNOLOGIES

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 11 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Option d'achat

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 2.6500 Euro

VOLUME : 1 691.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 2.6500 Euro

VOLUME : 1 691.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 11 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Exercice

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Option d'achat

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 8.5000 Euro

VOLUME : 1 691.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 8.5000 Euro

VOLUME : 1 691.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Median Technologies SA published this content on 15 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 November 2022 17:21:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 -20,6 M -21,3 M -
Tréso. nette 2022 5,40 M 5,58 M -
PER 2022 -6,42x
Rendement 2022 -
Capitalisation 133 M 137 M -
VE / CA 2022 5,00x
VE / CA 2023 3,98x
Nbr Employés 191
Flottant 70,4%
Graphique MEDIAN TECHNOLOGIES
Durée : Période :
Median Technologies : Graphique analyse technique Median Technologies | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MEDIAN TECHNOLOGIES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 8,56 €
Objectif de cours Moyen 35,20 €
Ecart / Objectif Moyen 311%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Fredrik Bjjorn Brag Chief Executive Officer & Director
Jean-Christophe Montigny Chief Financial Officer
Oran E. Muduroglu Chairman
Nozha Boujemaa Chief Scientific & Innovation Officer
Yan Liu Chief Medical Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MEDIAN TECHNOLOGIES-45.27%137
THERMO FISHER SCIENTIFIC-19.85%210 725
DANAHER CORPORATION-18.93%194 162
INTUITIVE SURGICAL, INC.-26.22%91 682
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION0.09%60 501
SIEMENS HEALTHINEERS AG-21.45%59 756