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    ALMDT   FR0011049824

MEDIAN TECHNOLOGIES

(ALMDT)
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Median Technologies : Document AMF CP. 2022DD871990

16/11/2022 | 18:19
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2022DD871990

15 novembre 2022

FR0011049824 - DD154139

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jean-Christophe MONTIGNY, CHIEF FINANCIAL OFFICER

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : MEDIAN TECHNOLOGIES

LEI : 9695007YG6O07A8N6395

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 21 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Free Shares acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011049824 ALMDT

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 12 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 12 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 15 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Median Technologies SA published this content on 16 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 November 2022 17:18:04 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 25,4 M 26,4 M -
Résultat net 2022 -20,6 M -21,4 M -
Tréso. nette 2022 5,40 M 5,61 M -
PER 2022 -6,36x
Rendement 2022 -
Capitalisation 132 M 137 M -
VE / CA 2022 4,96x
VE / CA 2023 3,95x
Nbr Employés 191
Flottant 70,4%
Graphique MEDIAN TECHNOLOGIES
Durée : Période :
Median Technologies : Graphique analyse technique Median Technologies | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MEDIAN TECHNOLOGIES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 8,49 €
Objectif de cours Moyen 35,20 €
Ecart / Objectif Moyen 315%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Fredrik Bjjorn Brag Chief Executive Officer & Director
Jean-Christophe Montigny Chief Financial Officer
Oran E. Muduroglu Chairman
Nozha Boujemaa Chief Scientific & Innovation Officer
Yan Liu Chief Medical Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MEDIAN TECHNOLOGIES-45.72%137
THERMO FISHER SCIENTIFIC-18.16%215 186
DANAHER CORPORATION-17.84%196 790
INTUITIVE SURGICAL, INC.-27.79%93 357
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION-0.57%60 759
SIEMENS HEALTHINEERS AG-21.33%60 153