Median Technologies : Document AMF CP. 2022DD873598

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2022DD873598
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27 novembre 2022
FR0011049824 - DD154327
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Nicolas Dano, Chief Operating Officer - ICRO
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : MEDIAN TECHNOLOGIES
LEI : 9695007YG6O07A8N6395
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 21 octobre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Attribution d'actions gratuites
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Actions gratuites
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro
VOLUME : 7 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 0.0000 Euro
VOLUME : 7 500.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 27 novembre 2022
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