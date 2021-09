Median Technologies : a été confirmé comme fournisseur privilégié d'un des laboratoires pharmaceutiques membre du Top 3 au niveau mondial et sélectionné pour mettre en œuvre la stratégie d'imagerie de ce client dans les essais cliniques sur des indications phares en oncologie

Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec ce laboratoire pharmaceutique et de contribuer plus que jamais à l'effort de l'industrie à développer de nouveaux médicaments oncologiques qui sauveront la vie de patients. Un élément différentiant important a été notre expertise clinique, scientifique et en intelligence artificielle »

Nous avons commencé à travailler avec ce laboratoire pharmaceutique majeur il y a plusieurs années, et avons adapté notre workflow d'imagerie et notre technologie à leur besoins spécifiques, tout en respectant des processus rigoureux répondant à leurs standards de qualité. Nous sommes enchantés de cette preuve de confiance, qui place notre relation à un tout autre niveau »

Cette attribution est intervenue après un processus d'appel d'offres intense lancé par le client dont le pipeline en oncologie est l'un des plus importants au monde et la renégociation des termes du contrat- cadre de service. Cette attribution est une reconnaissance de la performance, de la qualité et de la compétitivité des services d'imagerie de Median Technologies.

L'objectif pour ce laboratoire pharmaceutique majeur est d'améliorer son exécution opérationnelle et d'obtenir des résultats plus rapides via des processus plus efficients. Median va délivrer des services d'imagerie pour une partie des études de phase III en oncologie de ce client.

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des services d'imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l'imagerie phénomique pour contribuer à l'émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l'analyse et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie et notre plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l'expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller

les maladies et d'évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une autre à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth -Code ISIN : FR0011049824- Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME, figure dans l'indice Enternext® PEA-PME 150 et est labelisé European Rising Tech par Euronext. Plus d'informations sur www.mediantechnologies.com

