Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate - 17h45 min CEST

Median Technologies annonce un carnet de commandes record au 30 juin 2024 et communiquera les résultats de l'étude pivot Standalone eyonis™ LCS en août.

Carnet de commandes record à 71,7 m€ au 30 juin 2024.

Premiers accords majeurs pour iCRO au Japon et en Corée du Sud.

Reprise des ventes en Chine et accélération de la croissance de la prise de commandes.

Chiffre d'affaires du premier semestre 2024 à 10,9 m€.

Sélection comme fournisseur privilégié par deux des laboratoires pharmaceutiques membres du Top 3 mondial.

Les résultats finaux de l'étude de vérification indépendante eyonis™ LCS (Lung Cancer Screening) rendent la Société extrêmement confiante pour ceux de l'étude pivot Standalone qui seront communiqués en août.

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 16 m€ au 30 juin 2024, horizon de trésorerie : second trimestre 2025.

Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies présentera l'actualité de la société et répondra aux questions des participants par webcast :

mercredi 24 juillet 2024

16h00 CEST - 10h00 EDT (anglais) : lien d'inscription

18h00 CEST (français) : lien d'inscription

Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible au plan PEA/PME, "Median" ou "la Société") communique aujourd'hui son niveau d'activité pour le premier semestre 2024, et fait un point sur les avancées récentes de son activité iCRO.

Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies commente :« Notre activité iCRO a connu une croissance à deux chiffres de son carnet de commandes sur un an. Notre stratégie initiée en 2023, qui s'appuie sur nos capacités uniques en Intelligence Artificielle, a donné ses premiers résultats. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 est légèrement en retrait par rapport à celui du premier semestre 2023, principalement à cause de l'impact résiduel du Covid-19 en Chine. Néanmoins, la prise de commandes en Chine a augmenté significativement au premier semestre 2024 et nous nous attendons à une augmentation du chiffre d'affaires dans les prochains trimestres. En mai, nous avons annoncé que Median avait été sélectionnée comme fournisseur privilégié par un nouveau laboratoire pharmaceutique membre du Top 3 mondial. Median est désormais fournisseur privilégié de services d'imagerie pour deux laboratoires pharmaceutiques membres du Top 3. Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés face à nos plus grands compétiteurs par une société pharmaceutique dont le pipeline en oncologie est de 30 % supérieur à celui de notre plus grand client jusqu'à maintenant. Cet accord devrait permettre d'augmenter de façon substantielle nos revenus dans les prochaines années et est également une vraie reconnaissance de la qualité des services que nous fournissons à nos clients ainsi que du différentiateur unique que nous apportons avec notre expertise en IA. De plus, nous sommes très satisfaits d'annoncer que de premiers projets au Japon et en Corée du Sud nous ont été attribués, pour un montant total de 3,1 m€. Ces nouveaux projets sur des territoires autre que la Chine, augmentent considérablement le positionnement de Median sur le marché très dynamique des essais cliniques en Asie de l'Est. Nous nous attendons à ce que ces avancées soient les catalyseurs majeurs d'une forte croissance commerciale dans les prochains trimestres.

Les résultats finaux de l'étude de vérification indépendante d'eyonis™ LCS sont très encourageants. Le critère d'évaluation primaire et tous les critères d'évaluation secondaires ont été atteints. Ceci renforce notre degré de confiance pour les résultats de l'étude pivot Standalone, qui seront communiqués en août prochain ».

iCRO : vers une accélération de la croissance

Tirer parti de notre expertise en IA pour collaborer avec des acteurs mondiaux de l'industrie pharmaceutique

La stratégie de ventes révisée et lancée en 2023 qui s'appuie sur les capacités uniques de Median en IA, cible les grands laboratoires pharmaceutiques et la mise en place de partenariats stratégiques avec des CRO [1] mondiaux. A travers cette approche, l'objectif de la Société est d'apporter une valeur ajoutée significative s'appuyant sur son expertise en intelligence artificielle appliquée à l'imagerie, pour renforcer le cœur de son activité iCRO. Le succès de cette stratégie se traduit par une accélération de la croissance du carnet de commandes [2] de la Société au premier semestre 2024.

La Société a reçu récemment l'attribution de premiers projets iCRO au Japon et en Corée du Sud. Ces projets permettent à Median d'étendre sa présence sur le marché en forte croissance des essais cliniques en oncologie en Asie de l'Est. Les projets attribués consistent en deux études de phase III en oncologie, pour un total de 3,1 m€. L'attribution de deux projets sur des territoires asiatiques autres que la Chine est une avancée décisive et crée une excellente dynamique pour le développement de l'activité iCRO de Median dans cette région en pleine croissance.

En mai, la Société a été sélectionnée comme fournisseur privilégié par un laboratoire membre du Top 3, ajoutant ainsi un autre des plus grands groupes pharmaceutiques à son portefeuille de clients. Median Technologies est désormais fournisseur privilégié de services d'imagerie pour deux laboratoires pharmaceutiques membres du Top 3 au niveau mondial (classement sur la base des revenus en oncologie). Median va fournir des services d'imagerie principalement pour des essais cliniques de phase tardive. L'expertise reconnue de Median en Intelligence Artificielle appliquée aux images médicales a été un différentiateur technologique fort lors des différentes phases de la négociation. Cette expertise est un atout unique comparé aux offres standard des compétiteurs de la Société, ainsi qu'un catalyseur majeur pour accélérer ses opportunités de croissance.

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 à 10,9 m€, carnet de commandes à 71,7 m€, son plus haut historique

Le chiffre d'affaires de la Société au second trimestre est de 5,6 m€, +3,7 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2024, +5,7 % par rapport au chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 est de 10,9 m€ contre 11,4 m€ au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires a été temporairement affecté par l'impact résiduel du Covid-19 en Chine. Cependant, le premier semestre 2024 a montré une reprise importante des commandes en Chine, et la Société s'attend à une augmentation de son chiffre d'affaires sur cette région dans les prochains trimestres. Tous les revenus de la Société sont générés par la division iCRO, qui fournit des services d'imagerie à l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial.

Au 30 juin 2024, le carnet de commandes de la Société est de 71,7 m€, une augmentation de 5,1 % par rapport au carnet de commandes au 31 mars 2024 (68,2 m€) et de 11 % par rapport au 30 juin 2023 (64,6 m€). Au 30 juin 2024, le carnet de commandes est à son plus haut historique.

eyonis™ LCS : résultats de l'étude pivot Standalone attendus en août

Les résultats finaux de l'étude de vérification indépendante d'eyonis™ LCS sont très encourageants. Le critère d'évaluation primaire et tous les critères d'évaluation secondaires ont été atteints, ce qui renforce le degré de confiance de la Société quant aux résultats de l'étude pivot Standalone, qui seront communiqués en août prochain.

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 16 m€ au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024, la trésorerie et équivalents de trésorerie de la Société s'établissent à 16 m€, contre 20,9 m€ au 31 mars 2024. La Société estime être en mesure de financer ses opérations jusqu'au second trimestre 2025.

Avertissement : Les chiffres préliminaires mentionnés ci-dessus sont fondés sur l'examen initial par la direction des activités de Median Technologies pour la période se terminant le 30 juin 2024 et sont sujets à révision sur la base de la finalisation des examens limités menés sur les comptes semestriels par les commissaires aux comptes du Groupe. Les résultats réels peuvent différer substantiellement de ces éléments préliminaires en raison de l'achèvement des procédures de clôture de l'exercice, des derniers ajustements et d'autres développements survenant entre maintenant et le moment où les résultats financiers de la Société seront finalisés ; ces changements pourraient être substantiels. De plus, ces chiffres préliminaires ne constituent pas un état complet des résultats financiers de la Société pour le premier semestre 2024 et ne doivent pas être considérés comme un substitut aux états financiers intermédiaires résumés préparés conformément aux principes comptables en vigueur. Ils ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats de la Société pour une période future.

Déclarations prospectives : Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « espérer », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Median estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Median Technologies, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les actions et contretemps réglementaires inattendus, ou généralement des réglementations étatiques, qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial des produits, le fait que les produits pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, les décisions des autorités réglementaires. La capacité de Median Technologies à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle, à tout litige futur en la matière et à l'issue de ces litiges, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'instabilité des conditions économiques, géopolitiques, et de marché, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation, ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents disponibles sur le site internet de Median Technologies et notamment le rapport financier annuel au 31 décembre 2023 dans la section « Facteurs de risques spécifiques », publié le 25 avril 2024. Median Technologies ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

[1]CRO : Contract Research Organization

[2]Le carnet de commandes correspond à la somme des commandes enregistrées et non encore réalisées. L'évolution de celui-ci correspond à la prise de commandes réalisée sur la période écoulée, nette des services facturés, des contrats finis ou annulés, et de l'impact des variations de taux de change pour les projets en devises (réévalués au taux de change à date de clôture de la période). Les commandes sont prises en compte dès l'annonce par confirmation écrite d'un client que la société a été retenue pour un projet spécifique. La signature du contrat intervient en général quelques mois après la confirmation écrite.