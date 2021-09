Median Technologies : dévoile des performances exceptionnelles pour le diagnostic iBiopsy

Median Technologies a annoncé des performances exceptionnelles concernant la caractérisation malin-bénin de nodules pulmonaires dans des scanners faible dose (Low Dose CT scan – LDCT) grâce à un algorithme d’apprentissage profond. Ces résultats ont été obtenus sur une grande cohorte de patients faisant l’objet d’un dépistage du cancer pulmonaire.



Median prévoit de démontrer comment le potentiel de son produit iBiopsy Lung Cancer Screening (LCS) de diagnostic (CADx) basé sur l'Intelligence Artificielle (IA) pourrait avoir un impact majeur sur la précision, la consistance et l'adoption du dépistage du cancer du poumon à travers le monde.



Les performances du CADx iBiopsy pour la caractérisation des nodules pulmonaires montrent une aire sous la courbe (ROC) de 0.991 ainsi qu'une sensibilité " exceptionnelle " de 95,2% pour une spécificité de 95,7%.



" Ces performances représentent un progrès majeur pour le dépistage du cancer du poumon à travers le monde " souligne le spécialiste des solutions et des services d'imagerie.



"Ce biomarqueur digital prometteur et puissant pourrait avoir un impact majeur sur le dépistage du cancer du poumon et contribuer à diminuer de façon très importante le chiffre annuel de 1,8 millions de décès liés au cancer du poumon en permettant de diagnostiquer les patients à un stade où ils pourraient être sauvés ", a précisé Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies.