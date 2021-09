Median Technologies : précision 'exceptionnelle' pour iBiopsy

Median Technologies bondit en Bourse ce mardi suite à l'annonce de performances 'exceptionnelles' pour son outil d'intelligence artificielle 'iBiopsy' dédié au dépistage du cancer du poumon.



En fin de matinée, le titre affiche une hausse de plus de 19% après avoir gagné plus de 30% en tout début de séance dans des volumes d'échanges déjà dix fois supérieures à ceux de la veille.



Dans le cadre d'une étude conduite sur 1696 patients, les résultats liés à la caractérisation des nodules pulmonaires (malins ou bénins) ont montré une sensibilité de 95,2% du diagnostic, pour une spécificité de 95,7%.



Dans son communiqué, la société basée à Sophia Antipolis évoque une précision 'exceptionnelle' susceptible d'avoir un impact 'majeur' sur l'adoption des programmes de dépistage du cancer du poumon.



Le cancer du poumon est aujourd'hui la première cause de décès par cancer au niveau mondial, avec 1,8 millions de décès en 2020.



Cette mortalité est principalement liée à des diagnostics tardifs, puisque le dépistage par scanner permet de réduire la mortalité de 44%.



Au-delà du cancer du poumon, l'outil iBiopsy se concentre également sur le diagnostic du cancer du foie et des maladies du foie (NASH).



