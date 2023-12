Median Technologies fournit des solutions et des services d'imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Le groupe exploite la puissance de l'imagerie phénomique pour contribuer à l'émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Ses solutions, « iSee » pour la gestion de l'image dans les essais en oncologie et sa plateforme d'imagerie phénomique « iBiopsy », ainsi que l'expertise de ses équipes sont essentielles à la découverte de nouveaux médicaments et outils diagnostiques pour le suivi des maladies et l'évaluation des réponses des patients à leurs traitements. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide, dans une optique de réduction globale de coûts des soins. La totalité du CA est réalisée à travers les prestations de services. La répartition géographique du CA est la suivante : France (4%), Etats-Unis et Canada (37%), Chine (19,2%), Royaume Uni (18,9%) et autres (20,9%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés