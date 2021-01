MEDIAN TECHNOLOGIES : forte progression de l'activité en 2020

Median Technologies a enregistré une progression de 51 % de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2020, à 13,5 millions d'euros. Le carnet de commandes au 31 décembre 2020 du fournisseur de solution et des services d’imagerie innovants est de 51,7 millions d'euros, en augmentation de 35 %.



" Malgré l'impact de la crise du Covid, nous enregistrons une croissance record de notre chiffre d'affaires en 2020. Nous nous attendons à la poursuite de cette dynamique en 2021. Notre carnet de commandes est également en croissance à plus de 51 M€. Ces solides performances nous donnent toute confiance pour 2021 et au-delà " a souligné Nicolas Dano, Chief Operating Officer, division iCRO.



Compte tenu de ces performances, au 31 décembre 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie de la société étaient de 16,3 millions d'euros contre 19,4 millions d'euros au 30 juin 2020.



Sur l'ensemble de l'année 2020, la consommation moyenne de trésorerie s'est établie à 0,64 million d'euros par mois. Elle était de 0,77 million d'euros par mois sur le premier semestre et de 0,52 million d'euros par mois sur le second semestre