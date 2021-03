MEDIAN TECHNOLOGIES : a levé 28,1 millions d'euros

Median Technologies a finalement levé 28,1 millions d'euros, contre environ 20 millions d'euros initialement prévus via son augmentation de capital par placement privé. La biotech a placé 2.446.285 actions nouvelles au prix unitaire de 11,50 euros, prime d'émission incluse, soit 0,05 euro de valeur nominale et 11,45 d'euros de prime d'émission, pour un montant total brut de 28.132.277,50 euros, représentant 20 % du capital social de Median Technologies avant l'augmentation de capital, soit un taux de dilution global de 16,7 %.



Le prix de souscription de 11,50 euros par action nouvelle fait ressortir une décote de 3,8 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société le 24 mars 2021 et de 8,2 % par rapport aux cours de clôture de l'action de la société lors des vingt séances de bourse précédent le 24 mars 2021.