Median Technologies a annoncé mercredi soir le lancement d'une augmentation de capital dans le cadre d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant d'environ 20 millions d'euros. En cas de demande excédentaire de la part des investisseurs dans le cadre du placement privé, le spécialiste de l’imagerie médicale se réserve le droit d'augmenter le montant levé dans la limite de 20% du capital social.



Cette levée de fonds a pour objet de permettre à la société de financer ses activités et de remplir son obligation liée aux engagement contractuels avec la Banque Européenne d'Investissements (BEI).



Le produit net de l'augmentation de capital est destiné principalement à contribuer au financement d'opérations de développement de l'activité iBiopsy, en particulier les validations cliniques sur les indications cancer du poumon, cancer primaire du foie et NASH, ainsi que les aspects liés aux stratégies réglementaires et de mises sur le marché.



Les fonds pourront être également utilisés pour tout projet qui permettrait d'accélérer la croissance de Median.