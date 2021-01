Median Technologies : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Median Technologies (Paris:ALMDT) (FR0011049824 – ALMDT FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2020 :

35 698 titres

79 709,31 Euros en espèce

Au cours du second semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 180 188 titres 1 271 243,68 EUR 540 transactions VENTE 177 008 titres 1 276 566,46 EUR 461 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

32 518 titres

77 124,37 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/05/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :

4 404 titres

173 829,64 Euros en espèce

Le tableau journalier de transactions est donné en annexe de ce communiqué.

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l’acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l’analyse et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie et notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l’expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une autre à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth -Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME, figure dans l’indice Enternext® PEA-PME 150 et est labelisé European Rising Tech par Euronext. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

Annexe : tableau journalier des transactions

Achats Vente ALMDT FP Nombre de

Transactions Nombre

de titres Capitaux en

EUR Nombre de

Transactions Nombre

de titres Capitaux en

EUR Total 540 180,188 1,271,243.68 461 177,008 1,276,566.46 20200701 6 2,081 12,012.58 9 5,771 35,735.38 20200702 1 1 6.76 9 4,961 33,901.16 20200703 9 4,261 28,967.14 1 1 7.14 20200706 1 1 7.20 7 3,751 27,007.20 20200707 4 1,811 12,125.48 2 144 993.58 20200708 5 2,131 14,118.50 2 454 3,114.28 20200709 1 1 7.18 11 6,401 46,521.98 20200710 2 521 3,761.86 9 3,701 28,205.46 20200713 5 2,390 17,267.56 1 1 7.26 20200714 6 3,671 25,576.72 1 1 7.12 20200715 1 1 6.92 4 2,001 14,181.32 20200716 9 4,911 32,726.84 2 2 14.08 20200717 9 4,171 25,687.38 1 1 6.38 20200720 5 1,429 8,509.10 8 5,159 33,349.34 20200721 1 1 6.32 4 2,281 14,556.72 20200722 6 3,069 18,665.68 1 1 6.32 20200723 1 1 6.14 2 871 5,347.94 20200724 2 571 3,460.38 2 261 1,623.38 20200727 3 1,261 7,610.10 1 1 6.10 20200728 9 3,956 23,047.00 1 1 6.00 20200729 5 1,811 10,241.10 1 1 5.70 20200730 2 180 1,008.00 2 2 11.32 20200731 2 321 1,810.56 8 5,529 32,719.52 20200803 3 1,161 6,858.62 2 921 5,562.82 20200804 4 1,401 8,189.58 1 1 5.98 20200805 4 1,571 8,956.76 2 3 17.48 20200806 2 441 2,513.70 1 1 5.70 20200807 1 1 5.78 3 589 3,467.50 20200810 1 1 5.86 2 311 1,828.66 20200811 2 281 1,635.46 2 311 1,847.26 20200812 1 1 5.90 8 4,962 31,265.38 20200813 1 1 6.46 7 3,751 25,237.06 20200814 7 2,891 18,997.58 1 1 6.78 20200817 4 1,591 10,075.58 1 1 6.38 20200818 8 3,461 20,816.22 2 11 69.82 20200819 4 1,021 6,356.38 1 1 6.38 20200820 2 461 2,895.08 1 1 6.28 20200821 1 1 6.28 3 745 4,759.96 20200824 1 1 6.40 5 3,121 20,307.40 20200825 1 104 655.20 1 800 5,168.00 20200826 4 1,211 7,635.78 1 1 6.38 20200827 1 1 6.24 1 1 6.24 20200828 1 1 6.40 3 1,001 6,445.40 20200831 1 1 6.40 5 2,741 18,109.00 20200901 2 671 4,307.96 2 122 802.74 20200902 1 1 6.50 6 3,731 25,367.90 20200903 7 3,271 22,296.52 8 3,951 29,087.72 20200904 9 5,271 33,455.20 6 2,611 18,003.80 20200907 1 1 6.78 6 2,901 19,852.18 20200908 1 1 7.12 7 2,811 20,095.92 20200909 1 1 7.24 9 3,681 27,214.64 20200910 5 2,980 22,555.40 2 181 1,419.02 20200911 2 318 2,397.78 4 1,271 9,884.80 20200914 1 1 7.98 8 2,981 24,198.98 20200915 1 1 8.46 6 1,701 14,642.26 20200916 5 2,491 20,850.82 4 871 7,625.02 20200917 5 2,401 19,809.34 4 746 6,422.94 20200918 2 118 996.06 2 441 3,810.18 20200921 8 4,541 37,759.32 2 181 1,589.12 20200922 2 561 4,521.68 5 1,663 13,898.00 20200923 2 731 6,008.96 5 1,801 15,361.16 20200924 8 5,030 40,439.60 0 0 0.00 20200925 11 5,471 39,957.40 1 1 7.80 20200928 5 1,421 10,192.22 4 2,381 17,918.22 20200929 5 1,961 13,820.10 4 1,641 12,088.10 20200930 4 1,161 8,446.68 8 3,901 30,330.68 20201001 5 1,396 11,181.70 1 1 8.20 20201002 6 1,961 15,388.42 1 1 8.02 20201005 10 3,361 25,971.90 1 1 7.92 20201006 1 1 7.52 3 961 7,369.52 20201007 2 371 2,864.12 2 291 2,292.92 20201008 4 1,001 7,815.78 3 931 7,568.98 20201009 5 1,511 12,000.84 11 7,101 61,532.84 20201012 2 481 4,261.70 2 241 2,183.30 20201013 6 1,951 16,892.80 8 3,014 27,294.70 20201014 7 2,307 18,869.72 3 305 2,625.68 20201015 9 3,591 27,743.66 1 1 7.86 20201016 2 411 3,255.26 3 921 7,517.26 20201019 1 1 8.26 3 901 7,516.66 20201020 2 441 3,616.38 6 2,734 23,801.60 20201021 8 2,901 24,194.56 1 1 8.56 20201022 6 1,751 13,916.40 1 1 8.20 20201023 4 1,061 8,391.04 1 1 8.04 20201026 9 2,661 19,638.56 1 1 7.76 20201027 9 2,341 15,600.00 4 1,761 13,011.40 20201028 15 3,667 23,666.20 1 1 6.74 20201029 2 261 1,513.80 6 3,522 21,735.74 20201030 2 216 1,438.00 15 10,299 69,270.36 20201102 4 1,671 11,083.84 4 792 5,575.68 20201103 3 1,281 8,183.46 5 1,771 11,946.86 20201104 2 109 712.86 3 781 5,286.54 20201105 1 1 6.86 6 2,621 18,647.46 20201106 6 2,433 17,054.68 3 681 5,018.20 20201109 6 2,611 17,216.00 3 249 1,719.80 20201110 4 1,411 8,748.20 4 1,351 8,759.00 20201111 1 1 6.54 2 251 1,656.54 20201112 1 1 6.58 3 801 5,373.58 20201113 1 1 6.60 5 1,721 11,884.40 20201116 3 1,144 7,863.58 3 731 5,210.86 20201117 5 2,141 14,468.80 1 1 7.00 20201118 5 1,797 12,145.16 1 1 6.88 20201119 1 1 6.86 7 3,801 27,222.06 20201120 1 1 7.42 9 4,541 35,422.42 20201123 4 1,901 14,690.84 2 191 1,516.44 20201124 4 1,781 13,657.08 2 11 86.68 20201125 1 1 8.20 9 4,291 35,205.40 20201126 1 1 7.76 9 3,341 27,179.56 20201127 2 771 6,353.30 2 151 1,283.50 20201130 5 2,571 20,833.10 1 1 8.30 20201201 4 1,961 15,389.92 2 181 1,458.72 20201202 1 1 8.12 1 1 8.12 20201203 2 651 5,234.20 1 1 8.20 20201204 4 1,751 13,882.50 1 1 8.10 20201207 8 3,305 24,656.38 2 221 1,745.90 20201208 6 3,071 21,959.86 2 102 760.92 20201209 6 2,021 14,337.56 3 556 4,100.26 20201210 3 1,031 7,080.40 5 3,031 21,590.60 20201211 8 1,244 8,429.04 1 1 7.12 20201214 1 1 6.78 9 5,301 37,303.18 20201215 5 2,501 17,871.56 1 1 7.36 20201216 1 1 7.20 3 1,341 9,748.80 20201217 1 1 7.30 3 1,561 11,456.10 20201218 6 3,353 23,856.34 2 751 5,572.26 20201221 24 2,831 18,913.50 1 1 6.74 20201222 5 929 6,215.10 9 1,410 9,715.72 20201223 10 1,917 12,917.74 1 1 6.78 20201224 4 445 2,972.66 3 731 4,999.94 20201225 0 0 0.00 0 0 0.00 20201228 1 1 6.92 1 1 6.92 20201229 5 2,067 14,169.52 0 0 0.00 20201230 17 2,580 17,277.32 1 1 6.84 20201231 3 691 4,602.14 2 601 4,146.74

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210115005301/fr/