Median Technologies : nbsp;communique ses résultats annuels 2020 audités ainsi que son niveau d'activité pour le premier trimestre 2021 montrant une accélération très forte de la croissance

Communiqué de Presse - Pour diffusion immédiate - 17h45 CEST

Median Technologies communique ses résultats annuels 2020 audités ainsi que son niveau d'activité pour le premier trimestre 2021 montrant une accélération très forte de la croissance

2020, une année record avec un chiffre d'affaires de 13,5 m€ en progression de 51 % par rapport à celui de 2019

Des résultats 2020 conformes aux attentes

Accélération de la dynamique de croissance sur le premier trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires de 5,2 m€, en augmentation de 86 % par rapport à T1 2020

Median Technologies (Euronext Growth - ALMDT) dont le Conseil d'Administration s'est réuni le 6 avril 2021 pour arrêter les comptes consolidés de l'exercice 2020, communique ce jour le détail de ses résultats financiers annuels 2020 audités ainsi que son niveau d'activité du premier trimestre 2021.

Des résultats 2020 conformes aux attentes traduisant les investissements nécessaires à l'accélération de la croissance et au développement de la plateforme iBiopsy®

La société, qui avait publié le 14 janvier 2021 des indicateurs sur son niveau d'activité 2020 confirme l'ensemble des éléments préalablement communiqués :

Un chiffre d'affaires annuel au 31 décembre 2020 de 13,5 m€, en croissance de 51 % par rapport au chiffre d'affaires 2019 (9 m€), en progression trimestrielle constante,

Une trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2020 de 16,3 m€ contre 19,4 m€ au 30 juin 2020,

Un carnet de commandes[1] au 31 décembre 2020 de 51,7 m€ en augmentation de 35 % par rapport au 31 décembre 2019 (38,3 m€).

Au cours de l'exercice 2020, l'effectif moyen du Groupe s'est élevé à 125 personnes, avec une accélération du recrutement sur le second semestre de l'année. Au 31 décembre, les effectifs de la société étaient de 141 personnes.

Informations financières simplifiées (comptes consolidés aux normes IFRS)

En milliers d'euros (chiffres audités) 2020 2019 Chiffre d'affaires 13 478 8 951 Autres produits d'activités 113 80 Produits des activités ordinaires 13 591 9 032 Charges de personnel -11 718 -8 551 Charges externes -9 468 - 7 436 Résultat opérationnel -8 819 - 7 963 Résultat financier net [*] - 3 991 - 4 Résultat net -12 802 - 7 984

[*] Le résultat financier net doit se comprendre comme suit :

Intérêts sur emprunt EIB - 766 K€ Remboursable le 17 avril 2025 en même temps que le prêt principal Impact de la juste valeur des BSA BEI -2 976 K€ Retraitement sans impact sur la trésorerie Autres charges & produits financiers -249 K€

Les charges de personnel sont en augmentation de 37%, compte tenu de l'augmentation des effectifs de la société pour soutenir la croissance de l'activité iCRO qui a été de 51 % en 2020 et de l'investissement en compétences pour la technologie d'iBiopsy®.

L'augmentation de 27 % des charges externes sur l'année comparées à celles de 2019, est liée :

à l'optimisation et au déploiement d'une nouvelle infrastructure informatique plus efficiente entre l'Europe, les Etats-Unis et la Chine pour l'activité iCRO et pour les futures opérations sur le cloud de la plateforme iBiopsy®,

à l'augmentation des coûts liés à la sous-traitance de lectures indépendantes des images pour l'activité iCRO,

aux investissements réalisés sur iBiopsy®.

Compte tenu de ces éléments, le résultat opérationnel s'élève à -8,8 m€.

Dans le cadre de l'émission de la dette liée à l'emprunt BEI, le Groupe a octroyé à la BEI des bons de souscriptions d'actions (BSA). Selon la norme IFRS 9, ces BSA sont des instruments dérivés sur actions propres et doivent être valorisés à leur juste valeur par résultat. Cette dette impacte le résultat net dans les comptes de résultats IFRS consolidés mais n'a et n'aura aucun impact sur la trésorerie du Groupe.

Accélération de la croissance au 1er trimestre 2021 et éléments intervenus post-clôture

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société s'établit à 5,2 m€ au 31 mars 2021, soit une augmentation de 86 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 (2,8 m€). Le Groupe accélère sa dynamique de croissance trimestrielle avec une augmentation de 27 % par rapport au chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020, caractérisant ainsi un dixième trimestre de croissance consécutive.

Le carnet de commandes au 31 Mars 2021 est de 52,6 m€, en hausse par rapport au carnet au 31 Décembre 2020, et ceci dans un contexte d'excellent trimestre de facturation et malgré l'annulation d'un projet en Chine pour un montant de 1,6 m€.

La trésorerie et équivalents de trésorerie est de 39,8 m€ au 31 Mars 2021. A noter que la trésorerie a été renforcée par l'augmentation de capital par placement privé et ciblant des investisseurs qualifiés finalisée le 25 Mars 2021 pour un montant de 28,1 m€, soit 26.6 m€ net de frais et de commissions. L'objectif de cette levée de fonds est de permettre à la Société de financer ses activités et de remplir ses obligations liées aux engagement contractuels avec la BEI. Le produit net de l'augmentation de capital est destiné principalement à contribuer au financement d'opérations de développement de l'activité iBiopsy®, en particulier les validations cliniques sur les trois indications cancer du poumon, cancer primaire du foie et NASH, ainsi que les aspects liés aux stratégies réglementaires et de mises sur le marché. Les fonds pourront être également utilisés pour tout projet qui permettrait d'accélérer la croissance de la société.

Au cours du premier trimestre 2021, le Groupe a également annoncé la signature d'une collaboration de recherche majeure avec l'Université de Californie San Diego. Cette collaboration a pour objet une nouvelle étude de validation pour le plan de développement clinique de iBiopsy® sur la stéatose hépatique non alcoolique (Nonalcoholic steatohepatitis -NASH-), qui sera conduite sur une cohorte indépendante de plus de 300 patients. Les résultats de cette étude sont prévus au cours du premier trimestre 2022.

La société a de plus annoncé l'ouverture d'un nouveau plan de développement clinique concernant le diagnostic précoce du cancer du poumon, dont les premiers résultats sur une cohorte de 1 800 patients seront publiés lors du second semestre 2021.

« 2020 a été une excellente année en termes de performances de notre activité iCRO, de performance boursière et de progrès dans nos plans de développement clinique et de partenariats iBiopsy®. La levée de fonds que nous venons de réaliser nous donne les moyens de poursuivre nos ambitions pour avancer en parallèle sur nos indications iBiopsy® pour le diagnostic précoce du cancer du foie, de la NASH et, également, comme récemment annoncé, du cancer du poumon », souligne Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies. « 2021 s'annonce sous les meilleurs augures, avec déjà une augmentation de nos revenus générés par notre activité iCRO lors de ce premier trimestre de 86 % comparés aux revenus du premier trimestre 2020. Notre carnet de commandes augmente dans un contexte d'augmentation très importante de la facturation. De la même façon, cette année va voir la poursuite de la publication de résultats de validation technologique et clinique pour iBiopsy® et celle de notre politique de mise en place de partenariats structurants ».

Median informe ses actionnaires et la communauté financière que son rapport financier annuel sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 a été mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Le rapport financier annuel est disponible sur le site de la société : http://www.mediantechnologies.com/investors/?lang=fr

Déclarations prospectives : Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Median estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Median, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, les décisions des autorités réglementaires. La capacité de Median à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'instabilité des conditions économiques, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Median auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2018 de Median. Median ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

[1]Le carnet de commandes correspond à la somme des commandes enregistrées et non encore réalisées. L'évolution de celui-ci correspond à la prise de commandes réalisée sur la période écoulée, nette des services facturés, des contrats finis ou annulés, et de l'impact des variations de taux de change pour les projets en devises (réévalués au taux de change à date de clôture de la période). Les commandes sont prises en compte dès l'annonce par confirmation écrite d'un client que la société a été retenue pour un projet spécifique. La signature du contrat intervient en général quelques mois après la confirmation écrite.