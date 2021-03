Communiqué de Presse - Pour diffusion immédiate - 8h00 CET



Median Technologies : très vif succès de l'augmentation de capital par placement privé d'un montant de 28,1 millions d'euros

Median Technologies (Euronext Growth - ALMDT) annonce aujourd'hui le succès de l'augmentation de capital par placement privé, ouverte à tout investisseur qualifié et cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordres. Compte tenu de la très forte demande émanant à la fois d'investisseurs français et internationaux, Median Technologies a décidé de fixer le montant de l'augmentation de capital à 28,1 millions d'euros, contre environ 20 millions d'euros initialement prévus.

Median Technologies a placé 2.446.285 actions nouvelles au prix unitaire de 11,50 euros, prime d'émission incluse, soit 0,05 euro de valeur nominale et 11,45 d'euros de prime d'émission, pour un montant total brut de 28.132.277,50 euros, représentant 20 % du capital social de Median Technologies avant l'augmentation de capital, soit un taux de dilution global de 16,7 %.

'Nous souhaitons remercier vivement tous les investisseurs qui ont participé à cette augmentation de capital, ainsi que l'ensemble de nos investisseurs historiques qui continuent de soutenir notre société dans sa mission et dans son développement. Cette augmentation de capital est clé. Elle nous permet tout d'abord de remplir de façon anticipée nos obligations concernant le prêt que nous a accordé la Banque Européenne d'Investissement. Mais surtout, elle va nous permettre de poursuivre notre objectif ambitieux de conduire en parallèle nos plans de développement clinique iBiopsy® sur nos trois indications prioritaires : diagnostic précoce du cancer du poumon, du cancer du foie et de la NASH', souligne Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies. 'Notre vision se porte vers demain, et nous sommes confiants que les tests non-invasifs de diagnostic précoce issus de iBiopsy® vont contribuer à apporter des améliorations majeures dans la prise en charge de pathologies mortelles comme les cancers et dans la survie des patients', ajoute Fredrik Brag.

L'augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé sur la base de la 19ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 19 juin 2020.

Le prix de souscription de 11,50 euros par action nouvelle fait ressortir une décote de 3,8 % par rapport au cours de clôture de l'action de la Société le 24 mars 2021 et de 8,2 % par rapport aux cours de clôture de l'action de la Société lors des vingt séances de bourse précédent le 24 mars 2021.

À l'issue de cette opération, le capital social de Median Technologies sera porté de 611.571,25 euros à 733.885,50 euros, divisé en 14.677.710 actions de 0,05 euro de valeur nominale chacune.

À titre indicatif, à la connaissance de la Société, la répartition du capital avant et après les opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital sera la suivante :

Avant opération

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre théorique de droits de vote % des droits de vote théoriques Dirigeant 567.679 4,64 % 567.679 4,65 % Autres actionnaires au nominatif 6.886.523 56,30 % 6.863.323 56,22 % Porteurs 4.777.223 39,06 % 4.777.223 39,13 % Total 12.231.425 100% 12.208.225 100%

Après opération

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre théorique de droits de vote % des droits de vote théoriques Dirigeant 567.679 3,87 % 567.679 3,87 % Autres actionnaires au nominatif 6.886.523 46,92 % 6.863.323 46,83 % Porteurs 7.223.508 49,21 % 7.223.508 49,29 % Total 14.677.710 100% 14.654.510 100%

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 19 mars 2021) serait après l'émission des 2.446.285 actions nouvelles de 0,83 % du capital.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus dans les 3 jours ouvrés. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0011049824, ALMDT). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

TP ICAP (Europe) SA et Gilbert Dupont sont intervenus dans le cadre de l'opération en tant que Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre du placement privé.

Incidences de l'augmentation de capital

Incidence sur la quote-part des capitaux propres

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2020 et du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date de ce jour (12.231.425)) serait la suivante :

quote-part des capitaux propres par action (en euros) : - 0,6544 euro

après émission des 446.285 actions nouvelles : 1,3714 euro

Avertissement

Pour rappel, l'opération ci-dessus s'est effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L.411-1 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus n'a été ni ne sera publié, ni visé par l'Autorité des marchés financiers.

Median Technologies (la « Société ») attire l'attention du public sur le fait qu'en application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 1.5 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, l'opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant Median Technologies, notamment sur son activité, ses résultats et ses facteurs de risque ont été présentées dans le rapport financier annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 publié en 2020, dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2020 et dans le rapport de gestion présenté à l'Assemblée Générale réunie le 19 juin 2020. Ces documents ainsi que d'autres informations réglementées et communiqués de presse peuvent être consultés sur le site Internet de la Société (www.mediantechnologies.com).

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les titres de la Société objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une offre publique des actions Median Technologies aux États-Unis ou dans un quelconque pays.