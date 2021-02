Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate - 17h45 mn CET

iBiopsy® : Median Technologies renforce son positionnement dans le diagnostic précoce avec un nouveau plan de développement clinique sur le dépistage du cancer du poumon

Median va proposer une approche de bout en bout, basée sur le cloud pour localiser des lésions pulmonaires et identifier leur caractère malin ou bénin

La société entend démontrer le potentiel de l'apprentissage profond (deep learning) pour augmenter la précision, l'uniformisation et l'adoption du dépistage du cancer du poumon au niveau mondial

Les premiers résultats d'une preuve de concept, réalisée sur une cohorte de 1800 patients, sont attendus au second semestre 2021

Median Technologies (ALMDT:PA) dévoile aujourd'hui un nouveau plan de développement clinique pour iBiopsy® concernant le diagnostic précoce du cancer du poumon dans les populations à risque, à partir de l'imagerie scanner à faible dose (Low dose CT - LDCT). La société, déjà positionnée sur le diagnostic précoce du cancer du foie et de la stéatose hépatique non-alcoolique (Non-Alcoholic Steatohepatitis - NASH), renforce ainsi son positionnement dans le domaine du diagnostic précoce.

Le cancer du poumon est aujourd'hui la première cause de mortalité par cancer dans le monde et représente 22% des décès par cancer [1] avec un taux de survie à 5 ans de 18,6% [2]. Ce taux de survie faible est principalement lié à une détection majoritairement tardive des cancers du poumon, intervenant lorsque la guérison n'est plus possible. Dans les dernières années, de nombreux essais cliniques ont été réalisés sur de très grandes cohortes de patients pour déterminer l'impact d'un diagnostic précoce du cancer du poumon sur la mortalité de cette maladie. Les résultats de ces essais multicentriques randomisés ont montré que le dépistage réduisait la mortalité par cancer pulmonaire de 20 à 26% dans les populations à risque [3]. Aux Etats-Unis, le dépistage du cancer du poumon par scanner à faible dose pour les populations à risque est inclus dans les recommandations de l'USPSTF (United States Preventive Services Task Force) et la procédure est remboursée par le CMS [4] (Center for Medicare and Medicaid Services). La mise en place de programmes de dépistage du cancer du poumon est en cours de discussion en Europe. En France, le Plan Cancer 2021-2030, récemment annoncé, inclut de nouvelles mesures pour le diagnostic précoce des cancers à mauvais pronostic (taux de survie à 5 ans inférieur à 20%), parmi lesquels figurent le cancer du poumon [5].

Les modèles d'apprentissage profond (deep learning) ont le potentiel d'augmenter la précision, l'uniformisation et l'adoption du dépistage du cancer du poumon au niveau mondial, grâce à un diagnostic rapide, une stratification du risque et un recours réduit à des procédures invasives et coûteuses (biopsies, résections). Median va utiliser sa plateforme iBiopsy® pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle permettant l'identification et la caractérisation des lésions - c'est à dire la discrimination entre leur caractère bénin ou malin - dans les images de scanners thoraciques à faible dose, avec, pour effet, de limiter le nombre de faux positifs et le surdiagnostic.

Median travaille depuis plusieurs mois sur cette solution LCS (Lung Cancer Screening) et bénéficie déjà dans ce domaine de plusieurs années d'expérience, d'une vaste connaissance et de relations existantes avec certains centres cliniques leaders au niveau mondial. La société a déjà collecté plus de 17 000 cas patients de dépistage provenant de plusieurs bases de données, et réalise actuellement la curation et l'annotation d'un premier sous-ensemble de 1 800 cas patients afin d'entraîner et de valider ses algorithmes. Median entend délivrer une preuve de concept basée sur ce premier sous-ensemble au second semestre 2021.

'De nombreux cancers ne tuent pas lorsqu'ils sont diagnostiqués de façon précoce et les technologies d'IA sont la pierre angulaire pour fournir ce diagnostic de façon très précise, pour en augmenter l'adoption et sauver ainsi la vie de patients atteints par ces pathologies,' précise Fredrik Brag, CEO et Fondateur de Median Technologies. 'En se basant sur les critères NELSON, plus de 34 millions de personnes sont considérées à risque de cancer du poumon en Europe et un nombre équivalent aux Etats-Unis. L'impact médico-économique d'un diagnostic précoce pourrait être décisif pour les patients et les payeurs. Selon le niveau de remboursement du test diagnostique, le marché du dépistage du cancer du poumon est estimé entre 5 et 20 milliards de dollars', ajoute-t-il.

A propos d'iBiopsy® : iBiopsy® intègre les technologies les plus avancées d'Intelligence Artificielle et s'appuie sur l'expertise de Median Technologies dans les domaines des sciences des données et du traitement d'images médicales. iBiopsy® cible le développement de tests diagnostiques non invasifs basés sur l'imagerie ciblant des indications pour lesquelles des besoins médicaux non couverts existent en termes de diagnostic précoce, de pronostic et de sélection de traitements dans le contexte d'une médecine prédictive et de précision. Plusieurs indications sont déjà ciblées : les maladies du foie (Stéatose hépatique non alcoolique - Non-Alcoholic Steato hepatitis - NASH et Carcinome Hépatocellulaire (CHC)), la prédiction de l'efficacité des thérapies en immuno-oncologie et le diagnostic précoce du cancer du poumon dans les populations à risque.

Le programme de développement iBiopsy® de Median est soutenu par la Banque Européenne d'Investissement (EIB) à travers un prêt financier de 35 M€ dans le cadre du Plan Juncker, le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques, qui vise à soutenir des projets de recherche et d'innovation développés par des entreprises à fort potentiel de croissance.

