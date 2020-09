Mediaset España : entouré pour un relèvement de broker

07/09/2020 | 13:39

Mediaset España prend près de 6% à Madrid, sur fond d'un relèvement de conseil chez Barclays de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 3,40 à quatre euros, après de forts résultats de deuxième trimestre publiés le 2 septembre.



Dans sa note, le broker souligne que la publicité s'est redressée plus rapidement que prévu et que le contrôle des coûts demeure ferme. Il met aussi en avant une 'valorisation extrêmement basse (quatre fois le BPA attendu pour 2021, plus bas historique)'.



