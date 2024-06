MediaTek Inc. est une société basée à Taïwan qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la distribution de puces de circuits intégrés multimédias. Ses principaux produits comprennent des puces de communication mobile, des puces pour ordinateurs tablettes, des puces Bluetooth, des puces pour réseaux locaux sans fil (WLAN), des puces pour systèmes de positionnement global (GPS), des puces pour stockage optique, des puces uniques pour dispositifs d'intelligence artificielle pour l'internet des objets, des puces électroniques pour l'automobile et d'autres encore. La société est également impliquée dans la fourniture de services de conception, d'essai, de maintenance et de conseil technologique. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans les téléphones mobiles, les téléviseurs numériques, les systèmes informatiques personnels, les appareils ménagers numériques, les dispositifs portables et les produits de l'internet des objets. L'entreprise distribue principalement ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.