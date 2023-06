Realtek poursuit MediaTek, son rival dans le domaine des semi-conducteurs, au sujet d'un accord de "prime" sur les brevets

L'action en justice accuse MediaTek de conspirer avec IPValue Management Inc. dans le but d'évincer Realtek du marché et de monopoliser le secteur des puces utilisées dans les téléviseurs intelligents et les boîtiers décodeurs.

MediaTek détient près de 60 % des parts du marché mondial des puces pour téléviseurs.

MediaTek et IPValue n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur l'action en justice.

Realtek a déclaré que MediaTek avait signé un accord de licence de brevet avec Future Link Systems LLC, filiale d'IPValue, en 2019, qui incluait l'accord secret "bounty".

L'accord a été révélé l'année dernière dans le cadre d'un litige en matière de brevets impliquant Future Link devant le tribunal fédéral de l'ouest du Texas et devant la Commission du commerce international des États-Unis, selon la poursuite. Realtek a déclaré que Future Link avait caché les détails de l'accord "sous des obligations de confidentialité et des ordonnances de protection".

L'ITC a qualifié l'accord d'"alarmant" et a déclaré qu'il "pourrait bien être fâcheux et donner lieu à des poursuites", tandis que le tribunal du Texas occidental a déclaré qu'il était "inapproprié" et qu'il "devrait être découragé en tant que question d'ordre public".

Selon Realtek, Future Link a réglé plusieurs autres affaires de brevets contre des entreprises technologiques, notamment Amlogic, un concurrent de MediaTek, peu de temps après que l'ITC l'ait critiqué.

Selon Realtek, MediaTek a utilisé les actions en justice relatives aux brevets, qui visent à retirer du marché ses puces prétendument contrefaites, pour suggérer aux clients que Realtek pourrait être un "fournisseur peu fiable" pour l'industrie des puces de télévision.

Realtek a demandé au tribunal d'ordonner aux entreprises de mettre fin à la conspiration présumée et a demandé un montant non spécifié de dommages-intérêts.

L'affaire est la suivante : Realtek Semiconductor Corp v. MediaTek Inc, U.S. District Court for the Northern District of California, No. 5:23-cv-02774.

Pour Realtek : Rudy Kim, Michael Murray et Nafeesah Attah de Paul Hastings ; Steven Baik de White Hat Legal.

Pour MediaTek et IPValue : informations sur l'avocat non disponibles.