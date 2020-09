MEDIAWAN : Bpifrance investit 50 millions dans TopCo Breteuil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BidCo Breteuil a annoncé la signature d’un protocole d’investissement prévoyant l’entrée de Bpifrance au capital de TopCo Breteuil, holding de contrôle de Bidco Breteuil regroupant les holdings de Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, fondateurs de Mediawan, et MACSF.Cet investissement de 50 millions d'euros permettrait de renforcer le socle d'actionnariat français de BidCo Breteuil et indirectement de Mediawan, en cas de réussite de l'offre publique d'acquisition initiée par le consortium formé par les fondateurs de Mediawan, MACSF et KKR via BidCo Breteuil sur tous les titres Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF.La réalisation de l'investissement de Bpifrance est soumise à certaines conditions suspensives usuelles, et en particulier à la réussite de l'Offre et à l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence compétentes en Allemagne et en Autriche.Au titre de son investissement, Bpifrance bénéficierait de droits limités relatifs à la gouvernance de TopCo Breteuil, BidCo Breteuil et Mediawan visant à protéger ses intérêts d'investisseur financier minoritaire.Bpifrance aurait à ce titre la possibilité de désigner un représentant au comité de surveillance de Topco Breteuil, qui siégerait également au comité de surveillance de BidCo Breteuil, ainsi qu'un représentant au conseil de surveillance de Mediawan.L'investissement de Bpifrance n'aurait aucun impact sur le contrôle de TopCo Breteuil, et indirectement de BidCo Breteuil, qui demeureraient contrôlées, indirectement via HoldCo, par les fondateurs de Mediawan.