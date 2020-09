MEDIAWAN : LCM est toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets maintient sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 13 euros sur Mediawan. L'analyste souligne que l’offre publique à 12 euros, dont l'autorité de la concurrence a accordé, lundi 21 septembre, l'autorisation, était assez proche de son objectif de cours de 13 euros et permettait d’approcher une valorisation que les investisseurs refusaient de donner au périmètre pré-offre du groupe ces derniers mois.Il ajoute que dans l'éventualité où le titre resterait côté, l'histoire continuant de s'écrire, l'engagement des actionnaires fondateurs étant confirmé au-delà de l'opération proposée, le catalogue se bonifiant progressivement par les acquisitions et les nouvelles productions '' laissent penser qu'il existe un potentiel de création de valeur dans la constitution d'un portefeuille de contenus plus premium ( à portée internationale & qui dure dans le temps) ''.