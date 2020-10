MEDIAWAN : clarifie ses perspectives 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mediawan rappelle que les dernières estimations pour l'année 2020, telles qu'elles figurent dans le communiqué de publication des résultats semestriels en date du 21 septembre 2020, font ressortir une baisse de -20% pour le chiffre d'affaires et de -30% pour l'Ebitda par rapport à l'exercice 2019.Ces prévisions viennent ainsi remplacer les indications précédentes, qui avaient été communiquées fin juillet 2020, et qui correspondaient à une baisse de -15% pour le chiffre d'affaires et de -30% pour l'Ebitda par rapport à l'exercice 2019.