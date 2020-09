MEDIAWAN : obtient l'autorisation de l'Autorité de la concurrence pour le rachat de Lagardère Studios

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mediawan a annoncé avoir reçu, lundi 21 septembre, l’autorisation de l’Autorité de la concurrence pour l’acquisition de Lagardère Studios. L'expert de la production et de la distribution de contenus audiovisuels précise que l’opération, qui a fait l’objet d’un accord signé le 6 août 2020 avec le Groupe Lagardère, ainsi que d’une consultation des instances représentatives du personnel, ne comporte plus de conditions suspensives et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.