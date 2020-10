Mediawan : 18,9 millions d'actions apportées à l'OPA

09/10/2020 | 07:15

Mediawan Alliance (BidCo Breteuil) annonce que 18.948.814 actions et 17.561.514 BSAR de Mediawan ont été apportés à son OPA sur tous les titres non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF qui était ouverte du 30 juillet au 5 octobre.



Ces apports permettent ainsi au consortium Mediawan Alliance de détenir 86,24% des actions et 82,29% des BSAR de Mediawan, soit 85,23% du capital du groupe de contenus audiovisuels sur une base diluée.



L'offre sera rouverte du 9 au 22 octobre inclus, aux mêmes prix de 12 euros par action et 0,65 euro par BSAR. L'initiateur s'est réservé le droit de procéder à un retrait obligatoire des titres qui n'auront pas été apportés si les conditions nécessaires sont satisfaites.



