Mediawan : Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2020

Regulatory News:

Mediawan (Paris:MDW) a réalisé sur 9 mois un chiffre d’affaires de 180,3 M€, en baisse de 25% par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse est essentiellement liée à des décalages de livraisons dûs à la situation sanitaire depuis début 2020, comme annoncé précédemment.

Chiffre d’affaires reporté au T3 (en M€)

Q1-Q3 2020 Q1-Q3 2019 Variation Mediawan Originals 62,3 80,7 -23% Mediawan Animation 26,5 56,7 -53% Mediawan Rights 18,8 24,4 -23% Mediawan Thematics 72,7 78,8 -8% Total 180,3 240,7 -25%

« Suite aux annonces stratégiques de fin juin, ce trimestre a été une période charnière pour le Groupe, empreint d’une dynamique nouvelle et marqué par la livraison de programmes phares, notamment « Dix Pour Cent », « La Flamme » ou « Anelka : L’Incompris ». Nous abordons la fin de l’année avec confiance, ayant intégré depuis les équipes de Lagardère Studios, désormais présents dans de nouveaux marchés et dans de nouveaux formats. Grâce à la qualité des contenus du Groupe, nous sommes plus que jamais confiants dans notre capacité à fédérer les meilleurs talents du marché et répondre à la demande croissante de contenus premium pour les diffuseurs traditionnels comme pour les plateformes », a déclaré Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan

Compte-rendu par activité

Mediawan Originals , l’un des principaux producteurs indépendants de fiction, de cinéma et de documentaires en Europe avec 25 labels de production en France, en Italie et en Espagne, réalise un chiffre d’affaires sur 9 mois de 62,3 M€ (en baisse de 23% par rapport aux 9 premiers mois 2019). Cette baisse est essentiellement liée à des décalages de tournages dûs à la situation sanitaire depuis début 2020, entraînant des décalages de livraisons. Au troisième trimestre, le groupe a livré 25 heures de programmes et notamment de nombreux programmes à succès tels que les 6 épisodes de la saison 4 de « Dix Pour Cent » à France Télévisions, « Anelka : L’Incompris » et « Gims » à Netflix, « Brutus Vs César » à Amazon Prime Video, les 6 épisodes d’« Infidèle » saison 2 à TF1, mais aussi 10 épisodes de « Story Movies », « Story Séries » et « Story Classiques » à OCS. Les conditions sanitaires le permettant, le Groupe a repris activement les tournages au troisième trimestre et a eu une activité de post-production soutenue afin de limiter les décalages de livraisons. Le Groupe aura également livré au Q4 des programmes à succès tels que « La Vie Devant Soi » à Netflix (disponible partout dans le monde), « Alice Nevers » saison 17 à TF1 ou « La Flamme » à Canal+, tous deux diffusés en octobre et novembre, et a construit un solide line-up de productions en cours de préparation pour 2021.

affiche un chiffre d'affaires sur 9 mois de 26,5 M€, ce qui représente une baisse de 53% par rapport à l'exercice précédent (pour mémoire, le film « Playmobil » livré au Q2 2019, avait à lui seul généré un CA de 32 M€). Ce trimestre, le pôle a notamment livré le long métrage « Petit Vampire » de Joann Sfar, sorti en salles en octobre, le téléfilm « Miraculous World - New York : Les Héros Unis » (diffusé fin septembre sur Disney Channel dans plusieurs pays ainsi que sur TF1, Gloob et POP), et 6 épisodes de « Power Players ». Par ailleurs, le pôle Animation continue son effort de production avec les saisons 4 et 5 du phénomène « Miraculous – les aventures de Ladybug et Chat Noir », qui seront livrées à partir de fin 2020, ainsi que le téléfilm « Miraculous World – Shanghai : La légende de Lady Dragon », le long métrage « Miraculous : Awakening », « Le Village Enchanté de Pinocchio » et la saison 3 de « Robin des Bois », prévus pour 2021.

, qui regroupe l’ensemble des activités de distribution de Mediawan, enregistre un chiffre d’affaires sur 9 mois de 18,8 M€, en baisse de 23% par rapport à l’exercice précédent, ce qui correspond pour le Q3 notamment à la vente de la série « » à Netflix, ainsi que diverses ventes sur la série « ». Mediawan Thematics , spécialisé dans l’édition de chaînes et services non-linéaires associés, affiche sur 9 mois un chiffre d’affaires de 72,7 M€, en baisse de 8% par rapport à l’exercice précédent. Ce trimestre est marqué par une baisse des redevances opérateurs qui n’est qu’en partie compensée par une légère hausse des revenus publicitaires.

A propos de Mediawan - mediawan.com

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l’un des principaux studios européens indépendants de contenus premium. Mediawan fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : la production de contenus originaux en fiction, cinéma, documentaires, animation et d’émissions de flux (Mediawan Studios) grâce à plus de 50 labels de production en France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Finlande et au Sénégal, mais aussi la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights), et l’édition de chaînes et services digitaux (Mediawan Thematics).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201118006012/fr/