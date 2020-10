Mediawan: Clarification sur les perspectives 2020

Regulatory News:

Le Groupe Mediawan (Paris:MDW) rappelle que les dernières estimations pour l’année 2020, telles qu’elles figurent dans le communiqué de publication des résultats semestriels en date du 21 septembre 2020, font ressortir une baisse de -20% pour le chiffre d’affaires et de -30% pour l’EBITDA par rapport à l’exercice 2019.

Ces prévisions viennent ainsi remplacer les indications précédentes, qui avaient été communiquées dans la note en réponse et le document Autres Informations le 29 juillet 2020, et qui correspondaient à une baisse de -15% pour le chiffre d’affaires et de -30% pour l’’EBITDA par rapport à l’exercice 2019.

A propos de Mediawan

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l’un des principaux studios européens indépendants de contenus premium. Mediawan fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : la production de contenus originaux en fiction, documentaires et animation (Mediawan Originals et Mediawan Animation), la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights), et l’édition de chaînes et services digitaux (Mediawan Thematics). Mediawan regroupe à ce jour 30 labels de production.

Eligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

