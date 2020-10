Mediawan : RESULTATS DEFINITIFS DE L'OFFRE PUBLIQUE DE MEDIAWAN ALLIANCE (BIDCO BRETEUIL)1 SUR MEDIAWAN

Regulatory News:

Mediawan Alliance (BidCo Breteuil)1 (Paris:MDW) annonce les résultats définitifs de l’offre publique d’achat (l’« Offre ») visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables (« BSAR ») de Mediawan publiés par l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), suite à la réouverture de l’offre du 9 au 22 octobre 2020.

A l’issue de la réouverture de l’Offre initiée par le consortium formé par les fondateurs de Mediawan, MACSF, Bpifrance et KKR via Mediawan Alliance (BidCo Breteuil)1 sur tous les titres Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF, Mediawan Alliance (BidCo Breteuil)1 détient2 29.310.798 actions représentant 91,16% du capital de Mediawan et 18.729.455 BSAR représentant 84,89% des BSAR de Mediawan,.

Mediawan Alliance (BidCo Breteuil)1 a l’intention de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire dans les conditions prévues dans la note d’information publiée le 28 juillet 2020 sous le numéro de visa 20-372.

La note d’information et l’avis de résultat publié par l'AMF aujourd’hui sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

1 Nom temporaire

2 En prenant en compte les titres qui seront apportés par les fondateurs et MACSF

