Mediawan : acquisition de Lagardère Studios finalisée

02/11/2020 | 09:30

Lagardère indique avoir réalisé, le 30 octobre, la cession de Lagardère Studios à la société de contenus audiovisuels Mediawan, une opération s'inscrivant dans le cadre de son recentrage stratégique et annoncée le 22 juin.



Le groupe précisait alors que le projet de cession valorisait Lagardère Studios à une valeur d'entreprise estimée à 100 millions d'euros, dont 85 millions payés au closing et 15 millions de complément de prix payable en 2023.



'Producteur et distributeur de contenus en Europe et en Afrique, avec une présence en France, en Espagne, en Finlande et aux Pays-Bas, Lagardère Studios a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 218 millions d'euros', rappelait-il.



