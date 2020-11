Mediawan : finalise l'acquisition de Lagardère Studios

Regulatory News:

Mediawan (Paris:MDW), l’un des principaux studios européens indépendants de contenus, annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition de Lagardère Studios, acteur clé de la création, production, distribution et gestion de contenus audiovisuels en Europe. Cette acquisition, dont le projet avait été annoncé lors de l’entrée en négociations exclusives le 22 juin 2020, a fait l’objet d’un accord signé le 6 août 2020 avec le Groupe Lagardère et d’une autorisation de l’Autorité de la Concurrence le 21 septembre 2020.

Conformément à la faculté qui lui était laissée aux termes de l’accord d’acquisition, Mediawan a procédé à l’émission de 1.615.785 nouvelles actions en rémunération de l’apport d’une partie des actions Lagardère Studios. Le solde du prix d’acquisition a été financé notamment par l’utilisation de facilités de crédits non tirées à hauteur de 30M€ et par la souscription d’un prêt d’actionnaires de 20M€ auprès de Mediawan Alliance (Bidco Breteuil).

Lagardère Studios est l’un des principaux acteurs indépendants dans la production et la distribution de contenus en Europe, avec une présence en France, en Espagne (Groupe Boomerang), en Finlande (Aito Media), aux Pays-Bas (Skyhigh TV), mais aussi sur le continent africain (Keewu au Sénégal), et qui bénéficie de relations de long terme avec les principaux diffuseurs de chacun de ces pays.

Fort de ses 25 labels de production, le Groupe possède des marques fortes dans la fiction, comme la coproduction internationale d’Atlantique productions « The Eddy », dirigé par le réalisateur oscarisé Damien Chazelle disponible sur Netflix, « Tandem » de DEMD Productions, diffusé sur France 3 et « Joséphine Ange Gardien », avec une centaine d’épisodes diffusés depuis plus de 20 ans sur TF1, mais également des documentaires comme la mini série « Grégory » (5x52’), d’Imagissime, disponible sur Netflix. Lagardère Studios produit également de nombreux programmes de flux, comme « C dans l’Air » de Maximal Productions, diffusé sur France 5, « Ca Commence Aujourd’hui » diffusé sur France 2 et « Recherche Appartement ou Maison » diffusé sur M6, deux programmes de Réservoir Prod, ou « The Night Patrol » d’Aito Media et ses 400 épisodes diffusés sur Channel Four Finland. Le Groupe rassemble de nombreux talents dans la création de contenus et dispose d’une expérience reconnue dans tous les types de production : productions locales, coproductions internationales, adaptation de formats, films industriels à budget contrôlé et créations corporate et digitales, et d’un catalogue de plus de 10 000 heures de programmes.

Avec l’intégration de Lagardère Studios, Mediawan renforce sa capacité de production s’appuyant sur des marques fortes en France et en Espagne, et accroît sa présence géographique en Europe avec les Pays-Bas (Skyhigh TV) et la Finlande (Aito Media), mais aussi en Afrique (Keewu). Le Groupe intègre également désormais une activité de production de flux, en complément de ses activités historiques de production de fiction, cinéma, documentaire et animation.

« Nous sommes particulièrement fiers aujourd’hui de pouvoir compter sur les nombreux talents qui composent Lagardère Studios, et d’explorer avec eux des multiples opportunités de développement qui s’offrent à nous partout en Europe, dans tous les genres : fictions, documentaires et émissions de flux », a déclaré Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan

Evolution du capital social

Au terme d’un Directoire en date du 30 octobre 2020, le capital social a été porté à 337,687.46 euros, soit 33,768,746 actions d’une valeur nominale de 0.01€, du fait :

- d’une augmentation de capital liée à l’émission de 1.615.785 actions au profit du Groupe Lagardère dans le cadre du paiement en titres de l’acquisition de Lagardère Studios ;

- de l’exercice de 10.000 BSA, entraînant l’émission de 5.000 actions Mediawan.

A propos de Mediawan - mediawan.com

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l’un des principaux studios européens indépendants de contenus premium. Mediawan fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : la production de contenus originaux en fiction, documentaires et animation (Mediawan Originals et Mediawan Animation), la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights), et l’édition de chaînes et services digitaux (Mediawan Thematics).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201101005058/fr/