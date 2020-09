Mediawan : l'OPA s'achèvera le 5 octobre

23/09/2020 | 15:51

L'AMF indique que la clôture de l'offre publique d'achat (OPA) ouverte le 31 juillet dernier et visant les actions Mediawan, déposée par Société Générale pour le compte de la SAS BidCo Breteuil, interviendra le 5 octobre 2020.



L'offre publique n'est en effet plus soumise à une condition suspensive prévue, après l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence autrichienne (31 juillet) allemande (3 août) et française (21 septembre).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.