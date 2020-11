Mediawan : retrait obligatoire jeudi prochain

L'AMF a fait connaître qu'à l'issue de l'offre publique d'achat visant les actions et les BSAR de Mediawan initiée par BidCo Breteuil, le retrait obligatoire interviendra le jeudi 3 décembre, au prix de 12 euros par action et de 0,65 euro par BSAR.



Il portera sur 2.732.502 actions représentant à ce jour 8,09% du capital de cette société de contenus audiovisuels, et sur 3.334.968 BSAR. La suspension de la cotation des titres est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.



