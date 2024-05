(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

MediaZest PLC, en hausse de 67% à 0,10 pence, fourchette de 12 mois 0,032p-0,12p. La société déclare que les transactions pour le semestre clos le 31 mars ont été encourageantes et que l'élan se poursuit au second semestre de l'exercice. Le fournisseur de solutions audiovisuelles basé dans le Surrey, en Angleterre, s'attend à ce que le chiffre d'affaires du premier semestre renoue avec la croissance d'une année sur l'autre et à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements s'améliore au premier semestre par rapport à l'année précédente. MediaZest a déclaré avoir remporté une série de nouvelles commandes au cours des dernières semaines de la part d'un large éventail de clients, pour une valeur supérieure à 350 000 GBP.

Mission Group PLC, en hausse de 5,2% à 23,88 pence, fourchette de 12 mois 10p-52p. La société a confirmé avoir reçu une proposition de rachat conditionnel non sollicitée de la part de la société de technologie et de publicité numérique Brave Bison Group PLC. Mission a déclaré que l'offre potentielle de Brave Bison consistait en une offre portant sur l'ensemble des actions, avec un ratio d'échange de 11,5 actions Brave Bison pour chaque action Mission. Mission a déclaré que son conseil d'administration avait rejeté à l'unanimité l'offre potentielle la semaine dernière, la qualifiant d'"opportuniste" et de sous-évaluant considérablement l'entreprise.

Cerillion PLC, en hausse de 1,0 % à 1 590,00 pence, fourchette de 12 mois 980p-1 680p. Le fournisseur de solutions logicielles de facturation et de gestion de la relation client, basé à Londres, a annoncé un nouveau contrat important, d'une valeur initiale de 11,1 millions de dollars, avec un fournisseur de premier plan de solutions de connectivité en Afrique du Sud. Ce contrat, d'une durée initiale de cinq ans, est susceptible d'évoluer au fil du temps. Cerillion a également annoncé une augmentation de 21 % du bénéfice statutaire avant impôts, soit 10,4 millions de livres sterling pour les six mois se terminant le 31 mars, contre 8,6 millions de livres sterling l'année précédente.

AIM - LOSERS

Jaywing PLC - baisse de 17% à 2,70 pence, fourchette de 12 mois 2,70p-5,50p. L'agence de publicité et de marketing basée à Sheffield a annoncé que le directeur général Andrew Fryatt avait démissionné et qu'il se retirerait avec effet immédiat. Le directeur financier Christopher Hughes élargira son rôle pour devenir à la fois directeur de l'exploitation et directeur financier. Jaywing a également indiqué qu'elle était en pourparlers avec ses prêteurs actuels afin d'augmenter ses facilités de crédit après un trimestre faible et inattendu dans son activité de conseil au Royaume-Uni.

Brave Bison Group PLC - baisse de 1,1% à 2,50 pence, fourchette de 12 mois 1,5p-2,96p. La société fait une approche formelle de Mission Group PLC concernant une éventuelle offre sur l'ensemble des actions. Brave Bison a déclaré qu'elle pensait qu'une société élargie "présenterait une opportunité d'investissement plus attrayante pour les actionnaires institutionnels que l'une ou l'autre des sociétés autonomes". Mission Group a rejeté la première approche.

