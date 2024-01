MediaZest plc est un intégrateur de systèmes audiovisuels basé au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans la fourniture de solutions marketing à divers secteurs. Elle travaille sur différents aspects du processus audiovisuel : création de contenu, conception et spécification de systèmes, ventes et marketing, gestion, support technique, ingénierie, analyse, documentation de conception, maintenance, installation, finance et administration. La société, par l'intermédiaire de son centre de conception technique et d'entreposage, MDZi, opère en tant qu'entreprise de conception, d'ingénierie, d'affichage et de diffusion de médias. Elle dessert un large éventail de secteurs d'activité, notamment la vente au détail, les transports, l'éducation, les entreprises, les loisirs et les marques de biens de consommation en évolution rapide (FMCG). Elle aide ses clients en leur proposant des solutions englobant une gamme de supports d'écran variés, tels que des réseaux d'affichage individuels, des écrans à diodes électroluminescentes (DEL), des murs d'images, des écrans holographiques, des écrans interactifs, des projections d'images, une technologie de son directionnel et des systèmes audio.

Secteur Publicité et marketing