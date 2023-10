Medibank Private Limited a annoncé des changements dans son équipe de direction. Felicia Trewin sera nommée chef de groupe - Données et technologie et Robert Read sera nommé chef de groupe - Amplar Health. Cette dernière nomination fait suite à la décision du Dr Andrew Wilson de se retirer de l'équipe de direction et d'assumer le rôle de médecin-chef du groupe à temps partiel.

En tant que chef de groupe - Données et technologie, Felicia se concentrera sur la technologie, la sécurité, la gestion des données et les plates-formes de base. Felicia est directrice de la technologie chez AMP depuis mars 2022. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la technologie, notamment en tant que DSI chez AustralianSuper, et a travaillé auparavant chez ANZ, Deloitte, Microsoft et Accenture. Felicia entrera en fonction début 2024, Kylie Williamson continuant d'assurer l'intérim jusqu'à cette date.

En tant que chef de groupe - Amplar Health, Rob sera responsable du rôle croissant de Medibank en tant que fournisseur de services de santé. Cela comprend la responsabilité des services de santé fournis au nom des clients commerciaux et externes de PHI dans les secteurs privé et public, y compris la télésanté, les soins à domicile et les investissements dans les soins de santé. Rob a rejoint Medibank en juin 2022 en tant que directeur commercial d'Amplar Health.

À ce titre, il a été chargé de faire évoluer la stratégie des services de santé, notamment en mettant l'accent sur la santé virtuelle et en développant les services de prévention. Avant cela, Rob était PDG et directeur général de MedAdvisor Ltd. et a également occupé des postes à responsabilité chez GSK PLC et en tant qu'investisseur en capital-risque et en capital-investissement. Rob entrera en fonction le 13 novembre 2023, après une période de transition avec Andrew.

En tant que médecin-chef du groupe, Andrew sera responsable de la supervision clinique dans l'ensemble de l'entreprise afin de soutenir le triple objectif de la santé : de meilleurs résultats, une meilleure accessibilité financière et de meilleures expériences. Andrew a 25 ans d'expérience dans le système de santé et reste un clinicien praticien et un conférencier. Andrew continuera à représenter Medibank dans un certain nombre de conseils d'investissement.

Andrew passera au rôle de médecin-chef du groupe, qu'il exercera à temps partiel. Dans ses nouvelles fonctions, Andrew rendra compte au PDG David Koczkar. À la suite de ces changements, l'équipe dirigeante sera composée des personnes suivantes : David Koczkar, président-directeur général, David Koczkar, chef du groupe "Personnes, espaces et développement durable", Kylie Bishop, chef du groupe "Numérique et entreprises", Rob Deeming, chef du groupe "Chief Customer Officer", Milosh Milisavljevic, chef du groupe "Confiance, affaires juridiques et conformité", le conseiller juridique du groupe et le chef de la direction de l'entreprise, ainsi que le directeur général de l'entreprise. Compliance, Group General Counsel and Company Secretary, Mei Ramsay Group Lead - Amplar Health, Robert Read Group Lead - Chief Financial Officer & Group Strategy, Mark Rogers Group Lead - Policy, Advocacy & Reputation, Meaghan Telford Group Lead - Data & Technology, Felicia Trewin.