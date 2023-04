Les actions largement en baisse ; les majors pétrolières pèsent sur le FTSE 100

(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en baisse lundi, avec le FTSE 100 pesé par les producteurs de pétrole Shell et BP comme le prix du brut a diminué.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 10,01 points, soit 0,1%, à 7 904,12. Le FTSE 250 était en hausse de 9,87 points, soit 0,1%, à 19 279,88, mais l'AIM All-Share était en baisse de 1,44 points, soit 0,2%, à 828,86.

L'indice Cboe UK 100 est resté stable à 791,02, le Cboe UK 250 a progressé de 0,3 % à 16 900,25 et le Cboe Small Companies a augmenté de 0,1 % à 13 814,33.

La livre sterling était cotée à 1,2429 USD tôt ce lundi à Londres, en légère hausse par rapport à 1,2410 USD à la clôture vendredi. La livre sterling a été soutenue par des chiffres rassurants pour le marché immobilier britannique.

La croissance des prix de l'immobilier britannique s'est ralentie en avril, selon les chiffres publiés lundi, bien que le portail immobilier Rightmove ait signalé des signes de "stabilité" sur le marché.

Le prix moyen demandé pour une propriété britannique a augmenté de 0,2 % en un mois, passant de 365 357 GBP à 366 247 GBP, selon Rightmove. Les prix ont augmenté de 0,8 % en mars par rapport à février.

Sur une base annuelle, les prix ont augmenté de 1,7 % en avril, alors qu'ils avaient augmenté de 3,0 % en mars.

Les propriétés se vendent plus rapidement qu'avant la pandémie, selon Rightmove. "Non seulement le nombre de ventes acceptées est maintenant de retour aux niveaux d'avant la pandémie, mais les maisons se vendent également en moyenne douze jours plus rapidement qu'à ce moment-là en 2019", a noté le directeur de la science immobilière de Rightmove, Tim Bannister.

À Londres, les valeurs liées aux matières premières ont été parmi les moins performantes de l'indice FTSE 100 lundi matin.

Glencore a perdu 1,5 %, BP 1,2 % et Shell 1,2 %.

Le pétrole Brent était coté à 80,40 USD le baril tôt à Londres ce lundi, en baisse par rapport aux 81,23 USD de vendredi dernier.

Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank, a déclaré que le pétrole était en baisse en raison d'un dollar américain globalement plus fort en raison des tensions croissantes avec la Chine.

L'euro s'est établi à 1,0979 USD tôt lundi à Londres, ferme contre 1,0974 USD fin vendredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 134,20 yens, en baisse par rapport à 134,28 yens. Il y a une semaine, l'euro s'achetait 1,0988 USD et le dollar 134,02 JPY.

L'ambassadeur de Chine en France a suscité la colère en Europe de l'Est et en Ukraine, tout en s'attirant les foudres de Paris et de l'UE après avoir remis en cause la souveraineté des pays post-soviétiques.

S'exprimant vendredi sur la chaîne d'information française LCI, l'ambassadeur Lu Shaye a suggéré que les pays nés après la chute de l'Union soviétique "n'ont pas de statut effectif en vertu du droit international parce qu'il n'existe pas d'accord international confirmant leur statut de nations souveraines".

Les commentaires de l'ambassadeur jettent le doute non seulement sur l'Ukraine, que la Russie a envahie en février 2022, mais aussi sur toutes les anciennes républiques soviétiques qui sont devenues des nations indépendantes après la chute de l'Union soviétique en 1991, y compris les membres de l'UE.

Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a qualifié ces remarques d'"inacceptables", dernier signe en date de l'indignation de l'Europe.

L'or était coté à 1 981,66 USD l'once tôt lundi, en hausse par rapport à 1 977,53 USD vendredi.

Les valeurs les plus performantes lundi matin étaient Dowlais, United Utilities, et Severn Trent. Les actions étaient en hausse de 1,8 %, 0,8 % et 0,9 %, respectivement.

Dans le FTSE 250, Wizz Air a augmenté de 2,7 % après que Citigroup a relevé la compagnie aérienne à bas prix à "neutre" avec un objectif de prix de 3 000 pence. L'action se négocie actuellement à 2 853,00 pence.

Ailleurs à Londres, Medica a bondi de 32 % après avoir conclu un accord avec Moonlight Bidco, une filiale à 100 % de la société de capital-investissement IK Investment Partners, en vue d'un rachat.

Moonlight acquerra le fournisseur de services de télémédecine pour 212 pence par action en espèces. L'opération valorise l'ensemble de Medica à 269 millions de livres sterling.

Le prix par action représente une prime de 33 % par rapport au cours de clôture de Medica de 160,0 pence par action vendredi. L'action se négocie actuellement à 211,75 pence.

Sur l'AIM, Touchstone Exploration a baissé de 9,6 %. La société pétrolière et gazière a déclaré que le test de production initial Royston-1X de la section la moins prometteuse du puits a confirmé la présence de pétrole brut léger à des taux non commerciaux.

Au cours de l'essai, le puits n'a pas produit de pétrole en surface. Touchstone a déclaré que la section de la formation semble être un réservoir à faible perméabilité et que, par conséquent, il n'y aura pas d'autres essais.

Touchstone détient une participation directe de 80 % dans le puits, qui est situé sur le bloc Ortoire, à terre, dans la République de Trinité-et-Tobago.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en baisse de 0,3 %.

Credit Suisse a fait état d'un retour aux bénéfices au premier trimestre, mais d'une fuite des dépôts et des actifs sous gestion, à la suite de l'anéantissement de ses détenteurs d'obligations.

Cette série de résultats devrait être la dernière avant la fusion avec UBS.

Dans ses résultats du premier trimestre, Credit Suisse a fait état de "retraits importants de dépôts en espèces" et du non-renouvellement de dépôts à terme arrivant à échéance au cours de la période.

"Ces sorties de fonds, qui ont été les plus importantes dans les jours précédant et suivant immédiatement l'annonce de la fusion, se sont stabilisées à des niveaux beaucoup plus bas, mais ne s'étaient pas encore inversées au 24 avril 2023", a expliqué la banque.

À Tokyo, lundi, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,1 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,8 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a clôturé en baisse de 0,9 %. À Sydney, l'indice S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 0,1 %.

Les actions américaines ont terminé en hausse vendredi, l'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite ayant tous progressé de 0,1 %.

Les bénéfices sont restés au centre de l'attention vendredi, après une réaction mitigée des investisseurs aux résultats de sociétés telles que Tesla, AT&T et Goldman Sachs plus tôt dans la semaine.

Les actions de Procter & Gamble ont clôturé en hausse de 3,5 % vendredi, la hausse des prix des biens de consommation de la société ayant contribué à l'augmentation des ventes nettes.

Les nouvelles économiques ont également été meilleures aux États-Unis, malgré les craintes d'une récession imminente.

La croissance du secteur privé américain a dépassé les attentes ce mois-ci, selon les résultats d'une enquête de S&P Global. L'indice flash composite des directeurs d'achat a atteint 53,5 points en avril, son plus haut niveau depuis 11 mois, contre 52,3 en mars.

Cette semaine, les investisseurs délaisseront les banques pour se tourner vers les grandes entreprises technologiques, Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta ayant toutes publié leurs résultats.

Nigel Green, directeur général du groupe deVere, a déclaré que les résultats mettront en évidence les entreprises qui ont été en mesure de maintenir leurs marges et que leurs prévisions seront "cruciales" car les indicateurs montrent que l'économie américaine se dirige vers un ralentissement.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

