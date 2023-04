Medica bondit suite à l'accord de rachat de 269 millions de livres sterling conclu avec IK Investment

(Alliance News) - Les actions de Medica Group PLC ont grimpé en flèche lundi, après que le groupe ait annoncé avoir conclu un accord avec Moonlight Bidco, une filiale à 100 % de la société de capital-investissement IK Investment Partners, en vue d'un rachat.

Medica est une société basée à Hastings, en Angleterre, qui fournit aux hôpitaux des services tels que l'analyse de radiographies et d'IRM.

Moonlight acquerra le fournisseur de services de télémédecine pour 212 pence par action en numéraire. L'opération valorise l'ensemble de Medica à 269 millions de livres sterling.

Le prix représente une prime de 33 % par rapport au cours de clôture de 160,0 pence le vendredi, dernier jour ouvrable avant l'annonce.

L'action a fait un bond de 33 % pour atteindre 212,00 pence à Londres lundi matin.

Medica a déclaré qu'elle pensait que les conditions de l'acquisition reflétaient "la force de l'entreprise, de l'équipe et des perspectives de Medica". Les administrateurs pensent également que les conditions sont "justes et raisonnables" et encouragent les actionnaires à voter en faveur de l'acquisition lors de l'assemblée générale.

"Depuis sa création en 1989, IK Partners a initié, structuré et financé plus de 170 opérations de capital-investissement en Europe, réalisé plus de 400 acquisitions complémentaires et levé environ 14 milliards d'euros de capitaux", a déclaré Medica.

IK considère Media comme une "entreprise de haute qualité, leader dans le secteur mondial de la téléradiologie et du diagnostic par imagerie au sens large, jouant un rôle important dans la fourniture d'informations et de rapports de diagnostic de haute qualité à ses clients".

Le président Roy Davis a déclaré : "Le conseil d'administration de Medica estime que l'offre de Bidco représente aujourd'hui une valeur attractive et certaine en numéraire pour les actionnaires de Medica, qui reflète notre réputation de fournisseur de téléradiologie et de télémédecine au sens large, leader et de grande qualité, avec une offre de services convaincante. Le conseil d'administration de Medica estime qu'IK Partners est un partenaire solide et crédible pour l'entreprise et qu'il est bien placé pour soutenir sa prochaine phase de développement, notamment en accélérant les investissements dans la société, ce qui profitera à nos clients et à leurs patients à l'avenir".

