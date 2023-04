Medica s'envole grâce à un rachat de 269 millions de livres sterling

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Medica Group PLC, en hausse de 33% à 212,03 pence, fourchette de 12 mois 118,25 pence - 213,00 pence. Le fournisseur de services de télémédecine a conclu un accord avec Moonlight Bidco, une filiale à 100 % de la société de capital-investissement IK Investment Partners, en vue d'un rachat. Moonlight acquerra Medica pour 212 pence par action en numéraire. L'opération valorise l'ensemble de la société à 269 millions de livres sterling. Le prix par action représente une prime de 33 % par rapport au cours de clôture de Medica, qui était de 160,0 pence par action vendredi. Les administrateurs de Medica déclarent que les conditions de l'acquisition reflètent la force de l'entreprise et de ses perspectives. Ils déclarent avoir l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires de Medica d'approuver l'acquisition.

THG PLC, en hausse de 8,9% à 97,16 pence, fourchette de 12 mois 31,15 pence - 159,24 pence. Le détaillant en ligne nomme Sue Farr en tant que nouveau directeur indépendant, dans le cadre des négociations de rachat. Dean Moore, qui a assumé le rôle de directeur indépendant par intérim, restera président intérimaire du comité d'audit. THG a fait la une des journaux la semaine dernière, dans le cadre de négociations de rachat. Lundi dernier, THG a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de la part de la société américaine de capital-investissement Apollo Global Management Inc. THG a précisé qu'il s'agissait d'une "proposition indicative hautement préliminaire et non contraignante", mais n'a pas révélé les termes de la proposition. Apollo doit maintenant annoncer son intention de proposer une offre ou de se retirer avant le 15 mai. THG n'a pas fait le point sur les négociations de rachat lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

South32 Ltd, baisse de 5,5% à 223,50 pence, fourchette de 12 mois 193,20p - 299,00p. La société minière diversifiée a revu à la baisse ses prévisions de production annuelle pour certaines de ses opérations, après avoir subi des revers au cours du troisième trimestre de son exercice financier. La société basée à Perth, en Australie, indique que la production a été inférieure aux prévisions au cours du troisième trimestre en raison de mauvaises conditions météorologiques et d'autres problèmes temporaires. La production d'alumine a chuté de 8,8 %, passant de 1,35 million de tonnes au deuxième trimestre à 1,23 million de tonnes au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 mars. En glissement annuel, la production est en baisse de 3,1 % par rapport aux 1,31 million de tonnes de la même période de l'année précédente. Au cours de cette période récente, la production d'aluminium a diminué de 3,5 %, passant de 289 000 tonnes au trimestre précédent à 279 000 tonnes. La production est en baisse de 15 % par rapport aux 243 000 tonnes de l'année précédente. La production de cuivre payable s'élève à 15 500 tonnes, soit une baisse de 18 % par rapport aux 18 900 tonnes du deuxième trimestre, mais elle a plus que doublé par rapport aux 8 400 tonnes de l'année précédente. La production de minerai de manganèse est en baisse de 16 %, passant de 1,477 million de tonnes humides à 1,261 million de tonnes humides. D'une année sur l'autre, elle chute de 22 %, passant de 1,206 million de tonnes humides. "Plusieurs opérations ont été confrontées à des conditions difficiles au cours du trimestre et les prévisions de production ont été revues à la baisse en conséquence", déclare Graham Kerr, directeur général de South32.

