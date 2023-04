Hausse des contrats à terme ; les marchés anticipent une hausse de la Fed

(Alliance News) - Piazza Affari a marqué une trajectoire haussière sur le marché des futures après le long week-end de Pâques.

Parmi les nouvelles macroéconomiques de vendredi, le rapport du Département du Travail américain a montré que les emplois non agricoles ont augmenté de 236 000 en mars, se rapprochant des attentes de 239 000. Le taux de chômage a également baissé à 3,5 pour cent par rapport aux attentes de 3,6 pour cent.

Dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la principale hausse de taux pour la réunion du 3 mai a une probabilité de 29 % pour une confirmation dans la fourchette de 475/500 points de base.

En revanche, la probabilité d'une augmentation dans la zone 500/525 points de base, soit une augmentation équivalente à 25 points de base, est de 71 %. L'objectif actuel se situe entre 475 et 500 points de base.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 1,3 % à 27 213,86 jeudi.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 51,20 points, le CAC 40 de Paris était dans le vert de 68,00 points, et le DAX 40 de Francfort a progressé de 115,00 points.

Parmi les listes plus petites, le Mid-Cap a clôturé dans le vert jeudi soir avec 0,1 pour cent à 43 530,16, le Small-Cap a terminé en hausse de 0,4 pour cent à 29 819,93 tandis que l'Italie Growth a clôturé dans le rouge par 0,2 pour cent à 9 394,33.

Sur la liste principale de Piazza Affari, UniCredit a touché le sommet avec une hausse de 2,8 pour cent - mieux qu'Enel, qui a gagné 3,3 pour cent - après avoir annoncé jeudi que, par l'intermédiaire d'une société du groupe, UniCredit Bank AG, il avait conclu un accord pour vendre un portefeuille, composé de prêts à des entreprises allemandes et à des PME, à des fonds gérés par LCM Partners.

Le portefeuille a une solvabilité brute d'environ 240 millions d'euros.

FinecoBank a clôturé en hausse de 2,6 % après avoir annoncé jeudi que les entrées nettes en mars étaient positives à hauteur de 1,1 milliard d'euros, ce qui porte les entrées nettes depuis le début de l'année à 2,7 milliards d'euros. Les actifs administrés s'élèvent à 1,6 milliard d'euros et les actifs sous gestion à 155 millions d'euros.

Eurizon Capital SGR, la division de gestion d'actifs d'Intesa Sanpaolo, qui a clôturé l'année dans le vert de 2,1%, a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord pour acquérir 55% de Gruppo Zaffiro, une société italienne active dans les services sociaux et de soins de santé.

L'opération devrait être finalisée en 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations des autorités compétentes.

Leonardo s'est également bien comportée, terminant l'année en hausse de 2,7 %. La société a signé un protocole d'accord avec Siemens Digital Industries, une filiale de Siemens, pour une offre intégrée de solutions avancées de cybersécurité pour les technologies IT/OT dédiées aux infrastructures industrielles numériques, sécurisées, connectées et intégrées.

Les porteurs minoritaires comprenaient Moncler, à la traîne avec une baisse de 1,5 %, CNH Industriale, qui a perdu 1,2 %, et Iveco Group, en baisse de 1,0 %.

Tenaris et Saipem étaient également en baisse de 0,3 % et 0,7 %, respectivement.

Du côté des valeurs moyennes, Fincantieri a terminé en hausse de 1,4%. La société a annoncé jeudi qu'elle avait racheté 3,1 millions de ses propres actions entre le 29 mars et le 3 avril 2023, ce qui équivaut à environ 0,2 % de son capital social.

Les actions ont été achetées à un prix moyen pondéré par les volumes de 0,5887 EUR chacune, net de commissions, pour un montant total de 1,8 million EUR.

La collecte nette d'actifs sous gestion du Groupe Anima - dans le vert à hauteur de 0,3 % - en mars 2023 est négative de 493 millions d'euros ; à la fin du mois de mars, le total des actifs sous gestion du groupe s'élevait à plus de 182 milliards d'euros.

"Le résultat du mois de mars est entièrement imputable à la composante institutionnelle qui, conformément à ce qui a été enregistré au niveau européen, se trouve dans une phase négative au niveau de la collecte, en raison également de décisions visant à augmenter le montant des liquidités détenues", a commenté Alessandro Melzi d'Eril, administrateur délégué d'Anima Holding.

Industrie De Nora a terminé dans le rouge de 2,%. Sur le titre, Citadel Advisors a réduit sa position courte de 0,75 % à 0,43 %.

Webuild a fait pire, avec une baisse de 2,6 %.

Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna a clôturé au pair à 8,06 euros par action. Mercredi, il a déclaré 675 925 passagers en mars 2023, en hausse de 21% par rapport à mars 2021, mais en baisse de 7,5% par rapport au même mois en 2019, avant la pandémie.

Du côté des petites capitalisations, Eems a pris la tête du classement en grimpant de plus de 19%. Le titre a gagné 18 % au cours des trente derniers jours, mais a perdu 55 % au cours des six derniers mois et 69 % au cours de l'année écoulée.

PLC a progressé de 2,2 % après avoir annoncé mercredi qu'elle avait finalisé la transaction extraordinaire visant à vendre 100 % du capital social de la société irlandaise Monsson Operation Ltd et de toutes ses filiales directes et indirectes, qui constituent le périmètre de Monsson, à la société luxembourgeoise Monsson Sarl.

Le conseil d'administration de Netweek - à une parité de 0,040 EUR par action - a approuvé mercredi le projet d'états financiers séparés et consolidés au 31 décembre 2022, faisant état d'une perte de 1,9 million EUR, en aggravation par rapport à une perte de 1,7 million EUR en 2021.

Les revenus, cependant, ont augmenté à 24,2 millions d'euros, contre 23,3 millions d'euros l'année précédente.

Parmi les PME, Franchetti est en tête de liste avec une hausse de 13 %, suivie par Bellini Nautica, qui a clôturé en hausse de 10 %.

Estrima, qui a terminé dans le vert avec 6,0%, a annoncé jeudi l'ouverture d'un nouveau marché, le marché belge, grâce à un partenariat avec Amolytics BV, dirigé par Matthew Khouri, un entrepreneur actif depuis de nombreuses années dans la distribution de machines lourdes pour les secteurs de la construction et de l'exploitation minière en Afrique de l'Ouest, avec lequel la société Birò Brussels a été créée.

L'accord prévoit l'ouverture d'un nouveau Birò Store, géré par la nouvelle société de droit belge Birò Brussels, dédié à la vente, la distribution et la location de Birò dans la capitale belge.

Medica - plat à 22,80 euros - a annoncé mercredi la signature d'un contrat d'investissement avec SIMEST - la société appartenant au groupe Cassa Depositi e Prestiti Spa pour l'internationalisation des entreprises italiennes - visant à entrer dans le capital social de Medica USA Inc, actuellement détenue à 100 % par Medica.

L'investissement de 1,9 million d'euros de SIMEST dans le projet d'expansion internationale de Medica consiste en l'acquisition d'une participation de 30 % dans Medica USA - pour un montant d'environ 800 000 euros - et en la signature d'un prêt d'actionnaires portant intérêt pour le solde de 1,1 million d'euros.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,3 %, le Nasdaq a légèrement baissé, tandis que le S&P 500 a gagné 0,1 %.

Parmi les marchés asiatiques, le Hang Seng a été vert de 0,2 %, le Shanghai Composite a baissé de 0,4 %, tandis que le Nikkei a gagné 1,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0894 USD contre 1,0924 USD à la clôture de jeudi. En revanche, la livre valait 1,2414 USD contre 1,2450 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 84,83 USD contre 85,04 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 000,14 USD l'once contre 2 010,84 USD l'once à la clôture d'hier.

Sur le calendrier économique de mardi, à 1030 CET, l'indice européen Sentix de confiance des investisseurs sera publié, suivi par les ventes au détail de la zone euro.

À 1200 CET, le taux hypothécaire britannique sera publié ainsi que le rapport sur l'optimisme des petites entreprises américaines.

Mardi, les résultats de Neurosoft sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.