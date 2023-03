Medica, accord avec Evoqua Water pour produire des filtres à sang et à eau

(Alliance News) - Medica Spa a annoncé mercredi soir que sa filiale Medica USA Inc a conclu un accord définitif avec Evoqua Water Technologies, une société active dans les solutions de traitement de l'eau à mission critique, pour l'achat d'actifs destinés à la fabrication de filtres à sang et de filtres à eau.

Evoqua conservera les droits de distribution de la gamme de produits de filtration d'eau, y compris les filtres destinés aux sciences de la vie et les filtres utilisés pour le lavage des endoscopes (AER). La transaction devrait être conclue dans les 30 à 60 prochains jours.

Luciano Fecondini - président et directeur général de Medica - a commenté : "Cette transaction représente une étape clé dans la croissance stratégique de Medica USA en tant que fabricant de filtres à sang et à eau et prévoit une coopération à long terme avec Evoqua dans le domaine des filtres à eau sur la base de la technologie acquise."

Medica a clôturé la séance de mercredi à 24,20 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.