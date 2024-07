Medica SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la conception, la fabrication et la fourniture de systèmes de purification du sang. Par l'intermédiaire de filiales, telles que Tecnoideal sel, la société propose non seulement des dialyseurs, des ultrafiltres, des ensembles en ligne HDF, des lignes sanguines et des dialyseurs pédiatriques pour le traitement par dialyse, mais aussi des équipements de soins intensifs CRRT, des hémofiltres, des filtres pédiatriques, des systèmes d'élimination du C02, des équipements d'aphérèse, des systèmes de filtration en cascade, des filtres à plasma et des adsorbeurs de leucocytes. Elle fournit également Cardiosmart, un système intégré pour le traitement des patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive, la membrane MediSulfone et l'hémoconcentration Purema. Elle propose des systèmes de purification de l'eau, notamment des filtrations pour les laboratoires pharmaceutiques et industriels, des purificateurs d'eau individuels et des filtrations au point d'utilisation. L'entreprise fournit des dispositifs de perfusion, des systèmes urodynamiques, des scanners de vessie palmaire et des systèmes de gastro-entérologie, entre autres. Elle opère à l'échelle mondiale.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale