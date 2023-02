Medica clôture l'année 2022 avec un chiffre d'affaires en forte hausse

(Alliance News) - Medica Spa, un groupe biomédical italien intégré, a annoncé lundi qu'il a clôturé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires consolidé préliminaire d'environ 50,9 millions d'euros, en forte hausse par rapport aux 43,8 millions d'euros réalisés en 2021.

Enfin, en tenant compte des revenus de tiers pour les 12 mois complets enregistrés par Spindial Spa, Dialpoint Srl et Slom Srl, qui s'élèvent à environ 18,4 millions d'euros, le total des revenus consolidés s'élèverait à 61,5 millions d'euros.

Commentant les performances du groupe Medica, le président, Luciano Fecondini, a déclaré : "Je suis satisfait des résultats obtenus en 2022, caractérisés par d'importants investissements extraordinaires, cohérents avec le parcours d'intégration verticale du groupe et qui contribueront de manière significative à la croissance future.

"Le scénario macroéconomique défavorable, déterminé par le conflit russo-ukrainien et la poursuite de la pandémie, a rendu encore plus difficile le parcours de croissance organique du Groupe marqué au cours des années précédentes, mais la croissance du chiffre d'affaires consolidé au second semestre, hors contribution des sociétés nouvellement acquises, par rapport au premier semestre, s'élevant à 2,3 millions d'euros, la forte accélération de l'Acute & La ligne d'affaires Aferesis, la croissance significative du carnet de commandes consolidé, qui a dépassé les 30 millions d'euros au 31 décembre 2022, et l'évolution positive des activités de recherche et développement liées aux projets en cours, me rendent satisfait de la solidité du Groupe et confiant et optimiste pour l'avenir", a conclu Fecondini.

Medica a clôturé la séance de lundi dans le vert de 4,7 pour cent à 23,30 euros par action.

