(Alliance News) - Medica Spa a annoncé mardi qu'elle avait clôturé l'année 2023 avec des revenus de 80,0 millions d'euros, en hausse par rapport aux 50,9 millions d'euros de l'année précédente.

La croissance du chiffre d'affaires a été principalement caractérisée par la contribution des sociétés nouvellement acquises et nouvellement établies, à hauteur de 18,9 millions d'euros, passant de 7,4 millions d'euros en 2022 à 26,3 millions d'euros en 2023, et par une croissance significative du chiffre d'affaires du groupe à périmètre constant de 24%, à hauteur de 10,2 millions d'euros, principalement concentrée dans les divisions Automation, Acute & Aferesis et OEM.

En particulier, la forte tendance à la croissance s'est poursuivie dans la ligne d'activité Acute & Aferesis, qui a progressé à périmètre constant de 14% par rapport aux 13,5 millions d'euros réalisés en 2022, atteignant un chiffre d'affaires total de 23,6 millions d'euros avec la contribution des nouvelles sociétés, accompagnée d'une reprise dans la division Automation.

La position financière nette consolidée montre une dette d'environ 13,9 millions d'euros, soit une augmentation de 9,6 millions d'euros par rapport à 4,3 millions d'euros au 31 décembre 2022, et a été principalement impactée par la réduction significative de l'exposition aux fournisseurs de la filiale Spindial préexistante à la date d'acquisition, les investissements non récurrents dédiés à la construction des usines de Medica Mediterranee et Medica USA et au renouvellement du parc de machines dans l'ancien atelier Slom, et le financement de la phase de démarrage des sociétés nouvellement créées.

La croissance significative des ventes au cours du second semestre a contribué de manière significative à l'amélioration du PFN à 15,5 millions d'euros au 30 juin 2023.

Luciano Fecondini, Président de Medica, a déclaré : "Je suis satisfait de la croissance significative du chiffre d'affaires dans presque toutes les divisions et, en particulier, de la reprise par rapport au premier semestre de la division Automation et Eau, ainsi que de la contribution des sociétés nouvellement créées Medica USA et Medica GmbH au chiffre d'affaires du groupe. L'achèvement de l'usine de Medica Mediterranee, en plus de celle de Sarmed et de celle en construction de Medica USA, nous rend optimistes et confiants quant à une croissance importante du chiffre d'affaires du groupe à moyen et long terme. D'un point de vue financier, le second semestre, moins impacté par des sorties de trésorerie non récurrentes, a donné un signe important de reprise en termes de génération de trésorerie".

L'action de Medica a clôturé mardi inchangée à 16,70 euros par action.

