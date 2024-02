Medical Developments International Limited est une société basée en Australie qui fournit des solutions médicales d'urgence destinées à améliorer les résultats pour les patients sur les marchés nationaux et internationaux. La société opère dans deux secteurs : le traitement de la douleur et les soins respiratoires. Le secteur de la gestion de la douleur est engagé dans la fourniture d'analgésie pour la douleur aiguë et procédurale. La société fabrique l'analgésique inhalé Penthrox (le sifflet vert) dans les usines de Scoresby et de Springvale, dans l'État de Victoria, en Australie. Penthrox est vendu sur les marchés nationaux et internationaux par le biais de partenariats de distribution et de capacités directes sur le marché. Le secteur respiratoire est un fournisseur de produits respiratoires, notamment de chambres spatiales pour l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de débitmètres de pointe, de nébuliseurs portables et de masques en silicone. Le secteur respiratoire approvisionne l'Australie, les États-Unis d'Amérique, l'Europe et l'Asie par le biais de partenariats avec des distributeurs.

Secteur Produits pharmaceutiques