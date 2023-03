Medical Devices Venture Sa : Partenariat entre stane et DOMISANTE, filiale de Medical Devices Venture

stane & DOMISANTE, filiale de Medical Devices Venture : Deux entreprises à mission, une vision commune de l'innovation.





Medical Devices Venture annonce le partenariat de sa filiale DOMISANTE avec stane pour :

Révolutionner la prise en charge des patients,

Permettre aux patients d'être acteurs de leur santé,

Faire face aux déserts médicaux,

Renforcer la prévention.









stane a créé le premier réseau français de santé intégré, en réunissant les porteurs de projets innovants, les thérapeutes et les patients.



UN RÉSEAU DE SOINS PHYGITAL

450 structures d'ici 2027 sur l'ensemble de la France, comptant MPS, CDS & CPTS

UNE PLATEFORME DE COORDINATION

Fonctions supports RH en temps partagé, centrale d'achat, gestion SAV et logistique



UNE DIRECTION DE RECHERCHE

Organisme de recherche privé en ville : académique, startup industrielle, grand groupe.







Les innovations en e-santé se multiplient, mais elles se cantonnent à des besoins spécifiques et non interopérables.

DOMISANTE permet le suivi du patient dans sa globalité et 7J/7 en répondant aux enjeux du maintien à domicile :

. Population vieillissante

. Hôpitaux saturés

. Déserts médicaux



Tous concernés :

. Bien vieillir,

. Maladies chroniques,

. Post-opératoire (notamment en ambulatoire)





La solution DOMISANTE :

. Prise et suivi des constantes avec un seul appareil

. Téléconsultation

. Téléassistance et télésurveillance 24h/24

. Agenda médical, et accès à Mon espace en santé





L'objectif du partenariat est de :



→ Favoriser l'accès aux soins en créant un parcours hôpital-ville-domicile



Connecter le réseau médical de stane et l'outil DOMISANTE :

. Pour permettre le suivi à domicile des patients des structures de soins ,

. Permettre aux patients de bénéficier des professionnels du réseau stane en téléconsultation depuis la plateforme Hellocare.



→ S'assurer que l'outil correspond aux besoins et aux usages des patients et des professionnels de santé



stane et DOMISANTE vont mettre en place une cohorte (outil d'observation pour la recherche en santé) en partenariat avec les structures de soins du réseau stane pour évaluer les bénéfices de l'utilisation des outils DOMISANTE : étude d'usage, organisationnelle et d'impact.









stane et DOMISANTE présenteront leur partenariat lors d'un workshop à MedInTechs, premier salon européen sur l'innovation en santé.

Le 13 mars à 13h00, au Parc Floral de Paris.

Salon unique car ouvert à tous, MedInTechs rassemble l'écosystème de la santé, les experts en nouvelles technologies et les citoyens.

Plus d'informations :

www.domisante.com

www.medicaldevicesventure.com

www.stane-groupe.fr



Contacts presse :

Bénédicte ERNOULT - Directrice Marketing - ernoult@archos.com

Louise-Antonia Giunta - Responsable communication - louise.giunta@stane-groupe.fr

