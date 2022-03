Medical Devices Venture Sa : Résultats 2021

gny, le 18 mars 2022 – Medical Devices Venture (ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV), plateforme d'investissement et d'accélération dans la MedTech, annonce ses résultats 2021.

1/ Une nouvelle activité de plateforme d'investissement et d'accélération dans la MedTech

Changement de nom, réorientation stratégique et introduction en Bourse

En juin 2021 la société a changé de nom pour devenir Medical Devices Venture. Le 2 juin 2021, la Société a été renommée MEDICAL DEVICES VENTURE par décision de l'Associé Unique. Elle a été transformée en SA sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 14 septembre 2021.

Son activité évolue également pour s'orienter vers la prise de participation dans des start-up dans le domaine de la santé. Medical Devices Venture s'associe ainsi avec des chercheurs porteurs de projets technologiques innovants, mettant le patient au cœur du système de santé, maturés au sein de Sociétés d'Accélération de Transfert de Technologie ou «SATT», des structures parapubliques visant à transformer des idées en propriété intellectuelle.

Au travers d'une prise de participation, aux côtés des chercheurs et des SATT, Medical Devices Venture s'engage directement dans le développement de ces nouvelles technologies et leur passage à un stade industriel. S'appuyant sur l'expertise reconnue en matière de recherche et développement, de support opérationnel et logistique, de marketing et de commercialisation, et plus largement, de gouvernance de projets d'innovation et de savoir-faire industriel du groupe ARCHOS, Medical Devices Venture apporte un ensemble de compétences clés pour le lancement de nouveaux produits et l'arrivée à maturité de ces technologies.

Depuis le 30 juin 2021, la Société a racheté les actions DEXTRAIN SAS détenues par ARCHOS SA à leur valeur nominale et a contribué au capital initial de POLADERME SAS (et racheté des actions POLADERME à leur valeur nominale à l'un de ses associés), de MDV IT SAS et de LIFI MED SAS, pour un montant total de 111 K€, entièrement autofinancé.

L'organigramme juridique se présente comme suit au 31/12/2021 :

MEDICAL DEVICES VENTURE SA détient

20% ( 1) de DEXTRAIN SAS

44% (2) de POLADERME SAS

51% de LiFi MED SAS

100% de MDV IT SAS

à terme (d'ici le 31 décembre 2022), compte-tenu des accords avec les autres associés, le taux de détention dans DEXTRAIN va évoluer pour passer à 33,3 % à terme (d'ici le 31 décembre 2022), compte-tenu des accords avec les autres associés, le taux de détention dans POLADERME va évoluer pour passer à 56,4 %.



L'activité des filiales est la suivante :

DEXTRAIN : aider les patients à recouvrer la dextérité manuelle après un AVC

Dextrain est une start-up francilienne innovante, spécialisée dans le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux innovants et de solutions numériques pour l'évaluation et la rééducation de la dextérité manuelle. Sa mission est de transformer la neuro-rééducation, en exploitant les derniers progrès réalisés en neurosciences, pour apporter des solutions de nouvelle génération dans toutes les pathologies impactant la dextérité manuelle.

La Société développe le Manipulandum, un dispositif médical dont le marquage CE devrait être obtenu d'ici la fin du 1er semestre 2022 (la phase de test de sécurité électromagnétique a été finalisée). Ce dispositif vise à améliorer l'indépendance et la qualité de vie de nombreux patients après un accident vasculaire cérébral (AVC), dont 500 000 Français vivent actuellement avec les séquelles.



POLADERME : l'intelligence artificielle au service de la dermatologie et de la cosmétologie

Poladerme, maturée par Conectus, la SATT de Strasbourg, développe une solution innovante, rapide et non invasive d'aide au diagnostic, basée sur un système optique et des algorithmes d'Intelligence Artificielle pour analyser en profondeur les tissus et évaluer l'état de santé de la peau. Cet outil innovant utilisera ce qui devra devenir une grande base de données unique d'images polarimétriques médicales au monde, améliorant ainsi à chaque nouvelle image sa puissance d'analyse. Les tests sont en cours pour préparer la première pré-série.



LIFI MED : la transmission de données ultra sécurisée et sans ondes radio pour le milieu hospitalier

La start-up LiFi Med qui propose une solution inédite basée sur la technologie Li-Fi, une technologie de communication sans-fil utilisant les ondes lumineuses pour la transmission de données, parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de connectivité des établissements de santé tant pour les praticiens, que les patients et des équipements médicaux dont la numérisation ira croissante.

La solution développée par LiFi Med dispose de nombreux atouts pour s'imposer notamment en milieu hospitalier : non-invasive, en l'absence d'ondes radio ; puissante, avec une bande passante supérieure à celle d'un réseau 5G ; sécurisée, avec des données accessibles localement uniquement (dans la surface couverte par le faisceau lumineux), et enfin économique, que ce soit en termes de coûts d'installation ou de fonctionnement.

L'objectif est d'équiper en solutions Li-Fi les centres hospitaliers. Il y a en France environ 2 000 établissements hospitaliers, incluant les établissements publics et privés. LiFI Med estime que le marché à équiper adressable est de 500 à 1 000 points lumineux par établissement hospitalier.



MDV IT : une palette de savoir-faire opérationnel et industriel au service des établissements de santé et des start-ups de Medical Devices Venture

Illustration de son positionnement innovant, MDV IT est l'entité de Medical Devices Venture regroupant les capacités et le savoir-faire dans les domaines de l'ingénierie, du suivi de fabrication, de l'intégration et de la logistique.

Par ailleurs, au travers d'une gamme complète de terminaux mobiles, de kiosques et tableaux interactifs et des suites logicielles applicatives intégrant la gestion de flotte et de sécurité des données, MDV IT dispose d'une gamme complète de solutions dédiées au monde de la santé et occupe le rôle d'intégrateur pour les établissements de santé et les start-up du groupe.





2/ Compte de résultat

Les comptes sociaux de Medical Devices SA ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 18 mars 2022.

Compte de Résultat en K€ 2021 2020 VAR° en K€ Charges d'exploitation 166 61 105 Résultat d'exploitation -165 -61 -104 Résultat financier 0 0 0 Résultat exceptionnel -313 -3 -310 Résultat net -477 -64 -413



Les comptes sociaux de Medical Devices Venture sur l'exercice 2021 intègrent essentiellement les charges liées à la fin de l'activité de PicoWan (voir faits marquants ci-après) et les frais de gestion de la structure. Les comptes des filiales qui ont toutes été créées en 2021 ne sont pas significatifs sur l'exercice 2021. Des comptes consolidés seront présentés en 2022.

Les charges d'exploitation s'établissent à 166 Keuros dont 102 Keuros de charges externes, 18 Keuros de charges liées au personnel et 45 Keuros d'autres charges (29 Keuros de redevances sur licence Picowan avant sa résiliation et 16 Keuros de jetons de présence).

Le résultat d'exploitation représente une perte de 165 Keuros

Le résultat exceptionnel représente une perte de 313 Keuros correspondant pour 280 Keuros à l'indemnité de résiliation du contrat de licence Picowan (voir infra « faits marquants») et pour 32 Keuros à une annulation de créances anciennes de tva non récupérables.

Ainsi, l'exercice 2021 se solde par une perte de 477 Keuros.



Faits marquants de l'exercice

Résiliation du contrat de licence exclusive relatif à la technologie PicoWan

En février 2021 le contrat de licence exclusive conclu le 25 juillet 2016 entre PicoWan, filiale de la Société, et Monsieur Henri Crohas a été résilié en contrepartie du paiement par la Société d'une indemnité de résiliation d'un montant de 280.000 euros. La résiliation anticipée de ce contrat de licence exclusive, relatif à la technologie PicoWan, s'inscrit dans le prolongement de la réorientation de la Société et de l'amélioration de sa situation financière dans la mesure où elle entrainera des économies substantielles pour Medical Devices Venture SA qui était tenu contractuellement (i) au versement de redevances annuelles d'un montant de 50.000 euros pendant encore 14 ans le cas échéant et (ii) à la prise en charge des frais de dépôt et de maintien de brevets.



Faits marquants depuis la clôture de l'exercice

Medical Devices Venture est entrée en bourse sur le marché Euronext Access+ Paris par voie d'admission directe à la suite d'un placement privé d'un montant de 2,3 millions d'euros avec une première cotation le 10 février 2022.

Un placement Privé a été réalisé le 8 Février 2022 avec émission de 191.665 actions avec bons de souscription attachés (et immédiatement détachés). Le capital social a ainsi été augmenté de 300.000,30 euros à 357.499,80 euros et une prime d'émission de 2.242.480,50 a été constatée.





3/ Perspectives 2022

Medical Devices Venture poursuit l'analyse de 3 nouveaux dossiers de développement et développe également une tablette dédiée au bien vieillir et au maintien à domicile des séniors.

Cette passerelle de santé sécurisée vise à intégrer les fonctions et services suivants :

Données de santé : Le dispositif intègrera une trousse de santé avec des capteurs de données de santé de base (tensiomètre, oxymètre, thermomètre, balance, stéthoscope,…) permettant un suivi régulier des constantes et une bonne information des soignants. L'analyse des données vise également de procéder à des détections préventives de pathologies (pertes de poids, hyper-hypo tension, rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, équilibre, acuité visuelle, audition…)

Téléconsultation : La Passerelle apportera une solution coordination de l'écosystème de médecine du territoire (généralistes, spécialistes et hôpital) avec la surveillance régulière des données de santé et une plateforme de téléconsultation.

Une télésurveillance & téléassistance bienveillantes : La passerelle servira également de centre de communication et d'alerte avec une équipe de télésurveillance chargée de réagir en cas d'urgence et de rassurer en cas de besoin (prise de constantes des signaux vitaux, détection de chute, soutien psychologique de premier niveau, appel de contrôle en cas de signaux d'alerte domicile par capteurs).

Prévention : parce que le bien vieillir passe avant tout par la prévention, la PASSERELLE sera également une plateforme d'entretien régulier des fonctions cognitives, équilibre & dextérité, sensori-moteurs, dénutrition. Les usagers participeront activement et quotidiennement à l'entretien de leur condition physique et mentale, cela permettra d'améliorer leur santé et également d'anticiper la survenance de pathologies associées à l'isolement, la dénutrition, la dégénérescence. La PASSERELLE intègrera un compagnon qui est une interface simple d'émulation proposant des activités personnalisées (jeux thérapeutiques cognitifs, exercices moteurs) et proposera régulièrement des sessions de collecte de données (poids, tension, oxygénation, etc…) permettant un suivi dynamique des constantes des usagers.

Le projet va être développé avec des partenaires sur les différents composants et services et fera l'objet d'une évaluation auprès d'une cohorte de patients afin de valider les parcours santé proposés et de prendre en compte les retours des patients, des aidants et des soignants. Cette solution propose de transformer le domicile en premier centre de soin à l'horizon 2030 et favorisera le maintien à domicile des personnes fragiles et âgées.

Par ailleurs, Medical Devices Venture compte être transférée sur Euronext Growth au dernier trimestre 2022.





A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe.

Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com

