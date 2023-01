La Corée du Sud baisse le mandat des masques anti-COVID en intérieur, les craintes d'infection persistent

La levée de l'obligation de se couvrir le visage dans la majorité des lieux intérieurs est la dernière mesure prise par la Corée du Sud pour assouplir les règles du COVID alors que les nouveaux cas montrent des signes de ralentissement. Les personnes sont toujours tenues de porter les masques dans les transports publics et dans les établissements médicaux.

La plupart des restaurateurs et des visiteurs du quartier animé de Gwanghwamun à Séoul, où se trouvent des bâtiments gouvernementaux et des entreprises, ont accueilli favorablement cette nouvelle politique. Mais de nombreux citoyens ont également déclaré qu'ils continueront à porter des masques, la pandémie n'étant pas totalement terminée.

"J'avais pensé que c'était un peu insignifiant de devoir mettre les masques juste pour entrer et sortir d'un restaurant, donc c'est bien que cela ait changé maintenant", a déclaré Yoon Seok-jun, un employé de bureau de 30 ans à Gwanghwamun.

Kim Jae-jin, 28 ans, a également déclaré qu'il était heureux de pouvoir désormais s'entraîner dans une salle de sport sans porter de masque facial. Il a néanmoins déclaré qu'il continuerait à mettre les protections dans la plupart des établissements publics.

"Il serait beaucoup plus confortable de courir sur un tapis roulant, mais je suis toujours préoccupé par une nouvelle maladie respiratoire après le COVID", a déclaré Kim, un employé de bureau.

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont prévenu que l'assouplissement des règles relatives aux masques pourrait entraîner une augmentation temporaire des nouveaux cas, exhortant les gens à rester vigilants lorsqu'ils se trouvent dans des zones à haut risque, en particulier pour les personnes plus vulnérables aux infections.

"Le COVID-19 n'est pas encore terminé et il semble que les masques me protègent contre le rhume et d'autres maladies, donc je pense que je vais les porter pour le moment", a déclaré Jeong Hye-won, un employé de bureau de Séoul âgé de 28 ans.

L'assouplissement des règles intervient environ trois ans après que la Corée du Sud a signalé sa première épidémie d'infection au COVID le 20 janvier 2020.

Le pays a depuis supprimé la plupart de ses précautions liées à la pandémie, mais il maintient une règle d'isolement de sept jours pour les personnes testées positives au COVID.