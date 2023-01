Le pic du COVID en Chine durera deux ou trois mois et touchera ensuite les zones rurales

On s'attend à une recrudescence des infections dans les zones rurales, alors que des centaines de millions de personnes se rendent dans leur ville natale pour les fêtes du Nouvel An lunaire, qui commencent officiellement le 21 janvier, connues avant la pandémie comme la plus grande migration annuelle de personnes au monde.

Le mois dernier, la Chine a brusquement abandonné le régime anti-virus strict de lockdowns massifs qui avait alimenté des protestations historiques à travers le pays fin novembre, et a finalement rouvert ses frontières dimanche dernier.

Le démantèlement abrupt des restrictions a libéré le virus sur les 1,4 milliard d'habitants de la Chine, dont plus d'un tiers vit dans des régions où les infections ont déjà dépassé leur pic, selon les médias d'État.

Mais le pire de l'épidémie n'est pas encore passé, a averti Zeng Guang, l'ancien épidémiologiste en chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, selon un rapport publié jeudi par le média local Caixin.

"Nous nous sommes concentrés en priorité sur les grandes villes. Il est temps de se concentrer sur les zones rurales", aurait déclaré Zeng.

Il a déclaré qu'un grand nombre de personnes dans les campagnes, où les installations médicales sont relativement pauvres, sont laissées pour compte, notamment les personnes âgées, les malades et les handicapés.

L'Organisation mondiale de la santé a également mis en garde cette semaine contre les risques liés aux voyages de vacances.

L'agence des Nations Unies a déclaré que la Chine sous-déclarait largement les décès dus au COVID, bien qu'elle fournisse désormais davantage d'informations sur son épidémie.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les responsables de la santé du pays ont tenu cinq échanges techniques avec l'OMS au cours du mois dernier et ont fait preuve de transparence.

Les autorités sanitaires ont signalé cinq décès ou moins par jour au cours du mois dernier, des chiffres qui ne correspondent pas aux longues files d'attente observées dans les salons funéraires et aux sacs mortuaires sortis des hôpitaux bondés.

Le pays n'a pas communiqué les données sur les décès du COVID depuis lundi. Les responsables ont déclaré en décembre qu'ils prévoyaient de publier des mises à jour mensuelles, plutôt que quotidiennes, à l'avenir.

Bien que les experts internationaux de la santé aient prédit au moins 1 million de décès liés au COVID cette année, la Chine n'en a signalé qu'un peu plus de 5 000 depuis le début de la pandémie, soit l'un des taux de mortalité les plus bas au monde.

Les inquiétudes concernant la transparence des données sont parmi les facteurs qui ont incité plus d'une douzaine de pays à exiger des tests COVID avant le départ des voyageurs arrivant de Chine.

Pékin, qui a fermé ses frontières au reste du monde pendant trois ans et exige toujours que tous les visiteurs soient testés avant leur voyage, a déclaré qu'elle s'opposait fermement à de telles restrictions, qu'elle juge "discriminatoires" et "non scientifiques".

Les tensions se sont intensifiées cette semaine avec la Corée du Sud et le Japon, la Chine répliquant en suspendant les visas de courte durée pour leurs ressortissants. Les deux pays limitent également les vols, testent les voyageurs en provenance de Chine à leur arrivée et mettent en quarantaine ceux qui sont positifs.

Le secrétaire en chef du Cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré vendredi que Tokyo continuerait à demander à la Chine d'être transparente sur son épidémie, qualifiant les représailles de Pékin d'unilatérales, sans rapport avec le COVID et extrêmement "regrettables".

EN MOUVEMENT

Certaines parties de la Chine reprenaient une vie normale.

Dans les grandes villes en particulier, les habitants se déplacent de plus en plus, ce qui laisse présager une reprise progressive de la consommation et de l'activité économique cette année. Pourtant, les données sur le trafic et d'autres indicateurs n'ont pas encore totalement retrouvé les niveaux d'il y a quelques mois.

De nombreux économistes restent prudents quant au rythme de la reprise après la réouverture plus rapide que prévu.

La consommation, en fait, est une préoccupation constante, renforcée par les données sur le commerce de 2022 publiées vendredi, qui ont montré que les exportations augmentent beaucoup plus rapidement que les importations.

Les données publiées la semaine prochaine devraient montrer que l'économie chinoise n'a progressé que de 2,8 % en 2022 sous le poids des fermetures répétées, soit le deuxième taux le plus faible depuis 1976, dernière année de la Révolution culturelle de Mao Zedong qui a anéanti l'économie, selon un sondage Reuters.

La croissance devrait ensuite rebondir à 4,9 % cette année, ce qui reste bien inférieur à la tendance des dernières décennies.